غرس دو هزار اصله نهال در جنگلهای استان قزوین

محسن قاسم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: برای اولین بار در استان دو هزار اصله نهال ارس با استفاده از مواد سوپر جاذب در سطح جنگلهای شهرستان قزوین در منطقه طارم غرس شد.

وی کشت نهال ارس را در غنی سازی جنگل های منطقه طارم با اهمیت خواند و افزود: گونه ارس از خانواده سروهای کوهی و ارقام بومی این استان است که در شرایط نامساعد آب و هوایی به ویژه سرما و خشکسالی مقاوم است.

وی اظهار داشت: این نهال علاوه بر مقاومت در شرایط جوی دارای چوب مقاوم، سخت و مناسب برای استفاده در صنایع است.

قاسم زاده تغییرات فیزیولوژیکی، اقلیمی و تخریب سرزمین را از مهمترین عوامل انقراض این گونه دانست واضافه کرد: از آن جایی که ارس در مناطقی قابلیت رشد دارد که درختان دیگری نمی رویند لذا غرس این درخت تا حد زیادی در پایداری و جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب خاک در مناطق کوهستانی موثر است.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان قزوین در ادامه احیای جنگل ها از طریق کاشت نهال ارس را ضروری خواند وگفت: کشت این گونه نهال با استفاده از مواد سوپر جاذب در مناطقی که با کمبود آب روبروست بهترین روش برای تامین آب نهالها به شمار می رود.

قاسم زاده یادآورشد: سوپر جاذبها موادی هستند که پس از جذب به ژل تبدیل شده و200 تا 400 برابر حجم خود آب جذب می کنند که این آب به تدریج در اختیار گیاه قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: آزمایشات نشان می دهد مواد سوپر جاذب ها می توانند تا 50 سال آینده این قابلیت را در خود حفظ کنند.

استان قزوین دارای 28 هزار هکتار اراضی جنگلی است که 40 درصد آن را درختان سوزنی برگ با گونه ارس تشکیل می دهد.