حجت الاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص استعفای حجت الاسلام روحالله حسینیان از نمایندگی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای حسینیان از دوستان ما هستند و مسئله استعفا و عدم توانایی بر وفاداری به سوگند نمایندگی به تشخیص خودشان بستگی دارد ولی با وضع روحیه و حال آقای حسینیان که ما از سابق میشناسیم، ریشه مسئله به نوع نگاه و نوع تلقی از فعالیت در مجلس شورای اسلامی نشأت میگیرد.
وی وجود دو نگاه را در مجلس مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: یک نگاه به مجلس آن است که مجلس را یک باشگاه سیاسی و محل زد و بند و لابی سیاسی بدانید و یا این که مجلس را محل پخت و پزهای بیرونی قرار داده و نتایج آن را بخواهید در صحن علنی مجلس برداشت کنید و یا به عنوان خانه احزاب نگاه کنید که پایان این مسیر و این نوع نگاه، استعفای آقای حسینیان است.
بنایی در مورد نگاه دوم به مجلس گفت: اما اگر مجلس را محل تضارب آرا و محل یک انجام کار تخصصی در حیطه قانونگزاری و نظارت دانستیم، این نگاه موجب توفیق در جلسات کمیسیونهای تخصصی و همراهی با سایر نمایندگان در سیر مراحل تدوین قانون و امر نظارت میگردد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نگاه اول وقتی کاری سیاسی انجام میشود، سایر سلیقهها و دیدگاهها بیکار نیستند و آنها هم تلاش دارند حرف خود را در مقابل مطرح کنند.
وی بیان داشت: در مجلس جایی برای برادر بزرگتر و پدرخواندگی نیست و اساسا در مجلس همه نمایندگان در حد مساوی هستند و تبعیت کردن دیگر نمایندگان بیمعنی جلوه میکند و لذا انتهای این خط ، استعفاست.
بنایی، مجلسی فعال و شاداب را حاصل نگاه دوم عنوان کرد و گفت: در نگاه دوم، مجلس خانه ملت است و مصوبات نمایندگان با افکار و سلیقههای متفاوت که از فیلتر شورای محترم نگهبان عبور کرده و رأی مردم را بدست آوردهاند برآیند عقل جمعی است نه توهم پدر بزرگی و در این نگاه، کارآمدی مجلس در تعامل با قوای مجریه و قضائیه و تصویب قوانینش کارگشا و کارآمد آشکار میگردد و نتیجهاش حضور قویتر است نه استعفا.
وی استعفای آقای حسینیان از سمت نمایندگی مردم تهران را نتیجه قهری نگاه اول دانست و تأکید کرد: اگر مجلس به جای خدمترسانی و تلاش برای تصویب قوانین کارآمد و مؤثر، محل بده بستان سیاسی شد و بازی پارلمانی هدف شد پایان راه همین است. زیرا کسی منتظر دریافت دستور از شخصی نمیماند و لذا پخت و پزهای بیرون از صحن مجلس برای مجلسیان غیر مطبوع است و کسی زیر بار آن نمیرود.
وی همچنین افزود: در حالی که دوستان اصولگرا در مجلس برای موضع گیری در قبال عملکرد رئیس دفتر ریاست جمهور متحیر هستند و یک نماینده اقلیت درخصوص انتشار عکسهای مسئول دفتر رئیس جمهور با یک خانم هنر پیشه در اینترنت به رئیس جمهور تذکر میدهد ، به نظر میرسد فشار اصلی به آقای حسینیان از همین ناحیه است و الا عملکرد روشن و شفاف مدیر اصولگرای مجلس هشتم که جای گلایه ندارد.
وی ادامه داد: گلایه آقای حسینیان بیشتر ناشی از مسائل بیرون مجلس است که در مجلس بازتاب پیدا میکند و کسی نمیتواند برای آن پاسخ بیابد.
بنایی با بیان این که رفاقت آقای حسینیان با دکتر لاریجانی برای همه دوستان واضح است، تصریح کرد: آقای حسینیان خود بهترین شاهد بر مخالفت سرسختانه اصلاحطلبان با حضور لاریجانی در صدا و سیما بودند ولی دکتر لاریجانی با تکیه بر مبانی اصیل اصولگرایی نه خسته شد و نه شکست خورد و نه احساس شرمندگی و سرشکستگی کرد. نه خون دل خورد و نه سرخورده شد.
وی ادامه داد: همه میدانند القای تمایل اصلاح طلبان به آقای دکتر لاریجانی، یک وصله ناچسب و یک جوک بیمزه است که در بین مردم و مجلسیان نخنما شده و خریداری ندارد.
بیانیه جامعه مدرسین در خصوص آقای صانعی سیاسی نیست
حجت الاسلام بنایی در خصوص اعلام موضع جامعه مدرسین در مسئله مرجعیت آیت الله صانعی بیان داشت: این اعلام موضع از سوی جامعه محترم مدرسین در حقیقت پاسخگویی به یک مسئله شرعی است.
وی در ادامه جامعه مدرسین را یک نهاد حوزوی دانست و گفت: دیدگاه جامعه مدرسین بدون ملاحظات مقطعی و سیاسی برای مخاطبش حجت است و اتهام جناحی و سیاسی زدن به بیانیه جامعه مدرسین ناشی از عدم توجه به سیر تصمیمسازی در جامعه میباشد.
وی ادامه داد: نقش بارز و محوری جامعه در اعلان مرجعیت حضرت امام(ره) بر همه محرز است و این نقش پس از ارتحال حضرت امام خمینی در معرفی مراجع تقلید تداوم یافت. بنابر این در مسئله تقلید بنا بر آموزههای فقه شیعه، مکلفین باید برای اطمینان یافتن از تقلید اعلم به رسالههای علمیه مراجعه کرده و بر اساس موازین اعلام شده از یکی از فقها تقلید نمایند و طبعا در این بین جامعه مدرسین به عنوان جمعی کارشناس خبره محل مراجعه مومنین قرار خواهد گرفت.
بنایی افزود: بنده در مجلس هم به دوستان روحانی عرض کردم باید اصالت مبنای جامعه حفظ شود و برای این که موضعگیری سیاسی تلقی نشود بهتر است آقایان در مصاحبههای خود مبانی مسئله را تبیین کنند.
بنایی در گفتوگو با مهر:
استعفای حسینیان برآیند برخی تلاشها علیه مجلس است / مجلس جایی برای پدرخواندگی نیست
قم - خبرگزاری مهر: نماینده قم در مجلس شورای اسلامی استعفای روحالله حسینیان از نمایندگی مجلس را حاصل برآیند برخی تلاشهای بیرونی علیه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.
حجت الاسلام علی بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص استعفای حجت الاسلام روحالله حسینیان از نمایندگی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای حسینیان از دوستان ما هستند و مسئله استعفا و عدم توانایی بر وفاداری به سوگند نمایندگی به تشخیص خودشان بستگی دارد ولی با وضع روحیه و حال آقای حسینیان که ما از سابق میشناسیم، ریشه مسئله به نوع نگاه و نوع تلقی از فعالیت در مجلس شورای اسلامی نشأت میگیرد.
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