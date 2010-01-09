تمرین فرنگی کاران جوان در حضور محمدبنا / سوریان با جوانترها تمرین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم تمرینات فرنگی کاران جوان در حالی از 10 دی ماه در محل خانه کشتی تهران آغاز شده است که نزدیک به 30 کشتی گیر دعوت شده به اردوی تیم جوانان تمرینات سخت و فشرده ای را زیر نظر کادر فنی این تیم دنبال می کنند و محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ناظر این تمرینات است.

فرنگی کاران جوان عصر جمعه نیز تمرینات خود را در حالی دنبال کردند که چند میهمان ویژه داشتند. حمید سوریان دارنده چهار مدال طلای جهان به همراه امیر علی اکبری و فرشاد علیزاده مردان برنزی کشتی ایران در هرنینگ همراه با جوانان به تمرین پرداخته و دراین میان سوریان تمرینات سخت و پرفشاری را بایکی از نفرات تیم جوانان برگزار کرد.

تمرین عصر جوانان در 6 زمان سه دقیقه ای در حالی برگزار شد که کشتی گیران در هر تایم به مرور یکی از فنون کشتی فرنگی پرداخته و کادر فنی تیم نیز در مواقع لازم نکات فنی را به کشتی گیران حاضر در اردو گوشزد می کردند.

جوانان فرنگی کار در پایان یک تمرین سخت و نفس‌گیر، با انجام حرکات کششی به تمرین دلچسب و زیبا که نوید روزهای خوبی برای آینده را می دهد پایان دادند.

مرحله دوم تمرین فرنگی کاران جوان فردا یکشنبه به پایان می رسد و این تیم باید سال آینده در رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان شرکت کند.