۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۰۵

مرحله دوم اردوی تیم کشتی آزاد جوانان پایان یافت

مرحله دوم اردوی تیم کشتی آزاد جوانان پایان یافت

مرحله دوم اردوی تیم کشتی آزاد جوانان به منظور حضور در رقابتهای جهانی عصر جمعه پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم اردوی تیم کشتی آزاد جوانان که از روز 9 دیماه در محل خانه کشتی تهران آغاز شده بود عصر جمعه به پایان یافت و کشتی‌گیران جوان محل اردو را ترک کردند تا در امتحانات مدرسه یا دانشگاههای خود شرکت کنند.

در این اردو کشتی گیران جوان تمرینات سخت و پرفشاری را زیر نظر کادر فنی دنبال کردند و این تمرینات بیشتر به کارهای تکنیکی و تاکنیکی و رفع نواقص جوانان آزادکار اختصاص داشت.

مرحله بعدی وسوم اردو تیم کشتی آزاد جوانان پس از رقابتهای المپیاد ایرانیان و انتخابی جام تختی که نیمه اول بهمن ماه برگزار می شود. در دهه پایانی بهمن ماه برگزار خواهد شد.

رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا و جهان سال آینده برگزار خواهد شد.

