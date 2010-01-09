مرحله دوم اردوی تیم کشتی آزاد جوانان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم اردوی تیم کشتی آزاد جوانان که از روز 9 دیماه در محل خانه کشتی تهران آغاز شده بود عصر جمعه به پایان یافت و کشتی‌گیران جوان محل اردو را ترک کردند تا در امتحانات مدرسه یا دانشگاههای خود شرکت کنند.

در این اردو کشتی گیران جوان تمرینات سخت و پرفشاری را زیر نظر کادر فنی دنبال کردند و این تمرینات بیشتر به کارهای تکنیکی و تاکنیکی و رفع نواقص جوانان آزادکار اختصاص داشت.

مرحله بعدی وسوم اردو تیم کشتی آزاد جوانان پس از رقابتهای المپیاد ایرانیان و انتخابی جام تختی که نیمه اول بهمن ماه برگزار می شود. در دهه پایانی بهمن ماه برگزار خواهد شد.

رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا و جهان سال آینده برگزار خواهد شد.