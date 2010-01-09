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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۰۱

دقایقی پیش ؛

رئیس جمهور برای افتتاح کارخانه "هرمزال" وارد بندرعباس شد

رئیس جمهور برای افتتاح کارخانه "هرمزال" وارد بندرعباس شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: محمود احمدی نژاد دقایقی پیش جهت افتتاح کارخانه آلومینیوم هرمزال وارد بندرعباس شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، دکتر احمدی نژاد صبح امروز پس از ورود به فرودگاه بین المللی بندرعباس از سوی مسئولان محلی مورد استقبال قرار گرفت.

در این سفر یک روزه علی اکبرمحرابیان وزیر صنایع و معادن و مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور، رئیس جمهور را همراهی می کنند.

با افتتاح این کارخانه 47 درصد به ظرفیت تولید آلومینیوم در کشور افزوده می شود و میزان کل ظرفیت تولید آلومینیوم در کشور از 310 هزار تن فعلی به 457 هزار تن افزایش خواهد یافت.

برای راه اندازی این کارخانه 400 میلیون یورو و دو هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و با افتتاح این کارخانه برای 700 نفر به صورت مستقیم و هفت هزار نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 1013466

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