گندم مقاوم در برابر شوری آب و خاک در خوزستان تولید شد

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: در مدت 12 سال بررسی و تحقیق بر روی بذرهای مختلف گندم توسط بخش تحقیقات غلات موسسه اصلاح و تهیه نهال بذر کشور و مشارکت کارشناسان بخش تحقیقات پنج استان دیگر کشور این رقم جدید گندم معرفی شد.

عزیز ارشم افزود: در تولید این نوع بذر گندم غلامعباس لطفعلی آینه و مهرزاد طاووسی دو تن از کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع خوزستان مشارکت داشته اند.

وی در مورد خصوصیات این نوع گندم گفت: مقاومت در برابر ریزش و هرس، وزن دانه و وجود پروتئین 9.11 درصد از مشخصات بارز این رقم جدید است.



اورشم افزود: پتانسیل عملکرد دانه ای این رقم در اراضی تحت تنش شوری آب و تنش شوری خاک در مناطق معتدل کشور همچون استانهای یزد، اصفهان و خراسان جنوبی دو هزار و چهارصد کیلوگرم در هکتار است.

خوزستان با تولید سالانه افزون بر یک میلیون و 200 هزار تن مقام دوم کشور را در تولید گندم دارد.