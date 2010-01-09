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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۸:۳۴

هفته بیست و چهارم کورس پاییزه گنبد کاووس برگزار شد

هفته بیست و چهارم کورس پاییزه گنبد کاووس برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: هفته بیست و چهارم کورس سوارکاری پاییزه گنبد کاووس عصر جمعه با شرکت 58 راس اسب ورزشی در مجموعه ورزشی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این رقابتها در هفت کورس به مسافت هزار و هزار و 500 متر طول برگزار شد.

در کورس اول اسبهای نژاد عرب، شهاب رضایی با سوارکاری یاسر جرجانی، رعد بیک با مسعود پورمانیان و ذوالکتاف با ستار مهرانی، کورس دوم اسبهای دوخون فراز صبا با سوارکاری محمد خجملی، داز ایران با فیض الله رجال و گلاریوس با یاسر جرجانی اول تا سوم شدند.

کورس سوم ویژه اسبهای دوخون سلتیک با چابکسواری یاسر جرجانی، مرجانه با محمد خجملی و آهو با ستار مهرانی و در کورس چهارم اسبهای تروبرد با ریوسیک با سوارکاری یاسر جرجانی، کامیتون دنسر با امین محمدی و بوکی تو با ستارمهرانی برتر شدند.

اسبهای دوخون لیون با سوارکاری ستار مهرانی، کیابو با فربان محمد اودک و جلیس کا با بهزاد قلی خانی در کورس پنجم و اسبهای تروبرد پیتو با سوارکاری عنایت الله قللر عطا، نیوجرسی با یاسر جرجانی و مجیک میلکام با محمد خجملی در کورس ششم اول تا سوم شدند.

همچنین اسبهای دوخون گل سروین با قران محمد اودک، اسپید هورس با عبدلناصر قزل و رومن وات با فیض الله رجال در کورس هفتم برتر شدند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس به خبرنگار مهر در گرگان گفت: در این دوره از رقابتها 205 میلیون ریال جایزه بین مالکان و سوارکاران برتر توزیع شد.

حکیم ایگدری افزود: دور ششم این کورس ویژه اسبهای تروبرد از مهیج ترین کورس این دوره از رقابتها بوده است.

کد مطلب 1013468

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