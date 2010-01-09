هفته بیست و چهارم کورس پاییزه گنبد کاووس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این رقابتها در هفت کورس به مسافت هزار و هزار و 500 متر طول برگزار شد.

در کورس اول اسبهای نژاد عرب، شهاب رضایی با سوارکاری یاسر جرجانی، رعد بیک با مسعود پورمانیان و ذوالکتاف با ستار مهرانی، کورس دوم اسبهای دوخون فراز صبا با سوارکاری محمد خجملی، داز ایران با فیض الله رجال و گلاریوس با یاسر جرجانی اول تا سوم شدند.

کورس سوم ویژه اسبهای دوخون سلتیک با چابکسواری یاسر جرجانی، مرجانه با محمد خجملی و آهو با ستار مهرانی و در کورس چهارم اسبهای تروبرد با ریوسیک با سوارکاری یاسر جرجانی، کامیتون دنسر با امین محمدی و بوکی تو با ستارمهرانی برتر شدند.

اسبهای دوخون لیون با سوارکاری ستار مهرانی، کیابو با فربان محمد اودک و جلیس کا با بهزاد قلی خانی در کورس پنجم و اسبهای تروبرد پیتو با سوارکاری عنایت الله قللر عطا، نیوجرسی با یاسر جرجانی و مجیک میلکام با محمد خجملی در کورس ششم اول تا سوم شدند.

همچنین اسبهای دوخون گل سروین با قران محمد اودک، اسپید هورس با عبدلناصر قزل و رومن وات با فیض الله رجال در کورس هفتم برتر شدند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس به خبرنگار مهر در گرگان گفت: در این دوره از رقابتها 205 میلیون ریال جایزه بین مالکان و سوارکاران برتر توزیع شد.

حکیم ایگدری افزود: دور ششم این کورس ویژه اسبهای تروبرد از مهیج ترین کورس این دوره از رقابتها بوده است.