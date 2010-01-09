3 میلیارد ریال به مسابقات ورزشی دانش آموزی خوزستان اختصاص یافت

قدرت الله رشیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود : به دستور استاندار خوزستان مقرر شد از سر جمع اعتبارات دستگاه های استان مبلغ سه میلیارد ریال برای تقویت فعالیتهای ورزشی آموزشگاه های مدارس اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: این تصمیم در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مصوب و مقرر شد برنامه ای جامع ظرف مدت دو ماه تهیه تا کمبودها و نیازهای تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مرتفع شود.

رشیدی پور تصریح کرد: همچنین به زودی تفاهمنامه ای بین سازمان آموزش و پرورش استان و اداره کل تربیت بدنی خوزستان منعقد می شود که بر اساس آن فعالیتهایی که منجر به ارتقای ورزش دانش آموزان می شود مورد حمایت تربیت بدنی استان قرار بگیرد.

سرپرست سازمان آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: علاوه بر این کانونهای تخصصی ورزش دانش آموزی با همکاری هیئت های اداره کل تربیت بدنی استان فعال می شوند.

رشیدی پور اظهار امیدواری کرد: مسابقات آموزشکاه های دانش آوزی استان که در دو سال اخیر به علت کمبود اعتبارات انجام نشده بود با اختصاص این اعتبارات مجددا همانند سالهای قبل برگزار شود.