امسال 1.7 میلیون تن گندم در خوزستان تولید می شود

سیدمجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه میزان بارندگی در سال زراعی گذشته 83 میلیمتر بوده است، گفت: این میزان در سال زراعی جاری به 184 میلیمتر و بیش از دو برابر نسبت به سال گذشته رسیده است.

وی با اشاره به اینکه رکورد تولید گندم در سال 86 با یک میلیون و 650 هزار تن در خوزستان شکسته شد، افزود: در این سال، کشور ایران برای نخستین بار در تاریخ به باشگاه صادر کنندگان گندم دنیا پیوست که تمامی گندم تولید شده متعلق به استان خوزستان بود.

موسوی گندم مورد نیاز برای مصرف استان را 700 هزار تن عنوان کرد و ادامه داد: گندم مازاد یا به دیگر استانها صادر می‌شود یا در فضاهای انباری مناسب نگهداری می ‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه سال گذشته 678 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان در فصل پاییز زیر کشت محصولاتی همچون گندم، جو و کلزا رفته است، پیش ‌بینی کرد که امسال این میزان به 800 هزار هکتار افزایش می‌یابد.