تنبلی چشم شایعترین بیماری چشمی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد آقازاده امیری عصر جمعه در حاشیه همایش استفاده از عدسی های تماسی در گرگان افزود: درصد قابل توجهی از کودکان سه تا شش سال به بیماری تنبلی چشم یا آمبیلیوپی دچار هستند.

وی اظهار داشت: بهترین سن برای تشخیص و درمان این بیماری زیر هفت سالگی است و خوشبختانه با اجرای طرح غربالگری که در کشور اجرا می شود، این اختلالات روبه کاهش است.

وی خاطرنشان کرد: همه ساله در آبان ماه، طرح غربالگری تنبلی چشم کودکان 3 تا 5 سال در مهدهای کودک و توسط سازمان بهزیستی و اپتومتریست ها به مورد اجرا در می آید که در آن معاینات اولیه به وسیله مربیان بهداشت در مهدهای کودک انجام می شود و موارد مشکوک از نظر اختلال بینایی و تنبلی چشم برای درمان به اپتومتریست ها ارجاع داده می شوند.

نوری نیا دبیر این همایش نیز گفت: در این همایش 100 نفر از متخصصان علوم بینایی کشور با آخرین دستاوردهای این رشته آشنا شدند و آشنایی با شرایط عدسیهای تماسی، بکارگیری عدسیهای تماسی و یافته های علوم پزشکی از اهداف و محورهای این همایش است.