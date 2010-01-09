مریم حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به رویکرد فرهنگی سفر سوم و اهمیت توجه به مسائل زنان به عنوان یکی از محورهای اصلی طرحهای فرهنگی استان، اظهار داشت: از جمله طرحهای پیشنهادی، طرح جامع پرنیان عصمت، طرح استانی خانواده آسمانی و بشارت قدسی هستند که در راستای تحکیم بنیان خانواده، تعمیق باورهای دینی زنان و دختران، ارتقای فرهنگی عفاف و حجاب، توسعه سلامت اجتماعی و توانمند سازی زنان استان موثر است، بوده و به هیئت دولت پیشنهاد می شود.



وی احداث پارک آبی خانواده، توسعه مراکز مشاوره حقوقی و خانواده در کانونهای فرهنگی و اجتماعی بانوان، تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری، ساخت برنامه های رادیویی و تلویزیونی، برگزاری یادواره زنان شهیده، راه اندازی بازارچه های خود اشتغالی و احداث و مناسب سازی پارکهای بانوان در شهرهای فاقد این پارکها را از دیگر طرحهای پیشنهادی برشمرد.



حیدریان ابراز امیدواری کرد که با تصویب این طرحها، زنان استان که بالغ بر 800 هزار نفر جمعت دارند بتوانند از امکانات فرهنگی و رفاهی مناسب تری برخوردار شوند و تحولات اساسی در رابطه با موضوع زنان ایجاد شود.



مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان به مصوبات دور دوم هیئت دولت به خوزستان اشاره کرد و افزود: احداث سالنهای ورزشی بانوان از جمله این مصوبات است که به بهره برداری رسید.