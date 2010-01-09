7چاه توسعه ای و یک چاه تزریقی در میدان نفتی آذر حفاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدت اجرای این پروژه که بین دهلران و ایلام در استان ایلام واقع شده از سوی کارفرما 48 ماه و مبلغ قرارداد را یک هزار و 365 میلیارد ریال اعلام شده است.



فاز دوم حفاری در این میدان نیز به تعداد هفت حلقه چاه توسعه ای و یک حلقه چاه تعمیری توسط شرکت گلوبال پتروتک انجام خواهد شد.

حجم نفت قابل استحصال میدان آذر (مشترک با میدان بدرای عراق) حدود 400 میلیون بشکه برآورد شده است که پیش‌ بینی می شود پس از توسعه کامل و بهره برداری نهایی از این میدان، روزانه 50 تا 65 هزار بشکه نفت خام سبک در مدت 25 سال از این میدان استحصال شود.

همچنین قرار است یک خط لوله به طول 280 کیلومتر در منطقه چشمه ‌خوش و خط لوله‌ دیگر به طول 155 کیلومتر در این حوزه نفتی ایجاد شود.

یکی از این خطوط لوله به قطر 16 اینچ تنها کار انتقال گاز را از چاه‌های آذر به چنگوله و در نهایت به دهلران را انجام خواهد داد.

اجرا کامل این پروژه حدود 6 سال به طول می انجامد اما تا سه سال آینده کار استخراج نفت از این چاه ها به ظرفیت 20 هزار بشکه در روز از میدان نفتی آذر مهران آغاز می شود.

