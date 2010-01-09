رقابت 14 فیلم مستند در بخش چشم واقعیت جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های مستند بلند "تابوت خالی" به کارگردانی فرشاد اکتسابی و تهیه‌کنندگی عبدالحمید ارجمند، "جای خالی آقا یا خانم ب" به کارگردانی فیما امامی، رضا دریانوش و تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، "خاک حافظه" به کارگردانی مسعود امینی تیرانی و تهیه‌کنندگی رضا خوشدل‌راد، "خانه خلوت حیاط خورشید" به کارگردانی رخشان بنی‌اعتماد و تهیه‌کنندگی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، "خموشی‌های نمور" به کارگردانی بهمن داوری و تهیه‌کنندگی مهدی سرتاج،

"دستور آشپزی" به کارگردانی محمد شیروانی و تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، "ریشه در خاک" به کارگردانی محمد خلیل‌زاده و تهیه کنندگی محمد خلیل‌زاده و شبکه چهار ، "زاگرس" به کارگردانی منوچهر طیاب و تهیه‌کنندگی سیما فیلم، "سوار خسته می‌تازد" به کارگردانی المیرا مقدم و تهیه‌کنندگی هوشنگ مقدم، "سیوا" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی منیری، "شاعر بهشتی" به کارگردانی رحیم مرتضی‌وند و تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، "مادرم بلوط" به کارگردانی محمود رحمانی و تهیه‌کنندگی محمود رحمانی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، "و آسمان آبی" ساخته غزاله سلطانی و تهیه‌کنندگی قاسم قلی‌پور و "هوابس" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی خواجه‌حسینی در بخش چشم واقعیت جشنواره به نمایش درمی‌آیند.

این فیلم‌ها از میان 35 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره انتخاب شده‌اند و در این بخش یک سیمرغ بلورین به بهترین کارگردانی مستند بلند اهدا می‌شود.





