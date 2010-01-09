آغاز بازیها با حضور 79 ورزشکار داخلی و خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر ایران ورزشکارانی از 14کشور آسیایی و اروپایی نیز در این دوره از رقابتها که درسالن المپیک جزیره کیش برگزار می شود، شرکت کرده اند.

ارمنستان، استرالیا، بلغارستان، کانادا، گرجستان، انگلستان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، کویت، مالزی، لهستان، پرتغال و اسلوونی کشورهایی هستند که تا این لحظه شمشیربازان آنها در محل برگزاری مسابقات جهانی کلاس A حاضر شده اند.

در این دوره از رقابتهای شمشیربازی جهانی کلاس A ، چهل و پنج ورزشکار در اسلحه اپه و 34 ورزشکار در اسلحه سابر با هم به رقابت می پردازند.

رقابتهای جدول مقدماتی اسلحه اپه از ساعت 10 صبح و پس از برگزاری نشست داوران و ورزشکاران شرکت کننده آغاز خواهد شد. شمشیربازان اسلحه سابر نیز از ساعت 16 رقابتهای خود را در جدول مقدماتی آغاز خواهند کرد.

نشست ویژه ورزشکاران و داوران این بخش از مسابقات نیز ساعت 14 و 15 برگزار می شود.

نهمین دوره مسابقات شمشیربازی جهانی کلاس A به مدت دو روز پیگیری خواهد شد.