به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تهیهکنندگی مریم بهاری به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه میشود و به گفته بهاری فیلم مراحل فنی را سپری میکند.
در فیلم "باز باران" آتنه فقیهنصیری، مهشاد مخبری، محراب رضایی و آتنا داداشی بازی کردند و داستان رابطه انسان با خداست، رابطهای که در ژرفای وجودی انسانی ما نهفته است و ایلیا با معصومیت کودکانهاش آن را مییابد.
عوامل این پروژه عبارتند از زهرا مشتاق نویسنده، جواد صفا مدیر تصویربرداری، محمود خرسند صدابردار، مهرداد میرکیانی طراح گریم، الهام بازرگان طراح صحنه و لباس و نازنین کشاورز دستیار اول کارگردان و برنامهریز.
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