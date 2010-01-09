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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۹:۰۸

پرونده فیلم "باز باران" به زودی بسته می‌شود

پرونده فیلم "باز باران" به زودی بسته می‌شود

فیلم تلویزیونی "باز باران" به کارگردانی پویان طایفه برای شبکه یک مراحل فنی را سپری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تهیه‌کنندگی مریم بهاری به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه می‌شود و به گفته بهاری فیلم مراحل فنی را سپری می‌کند.

در فیلم "باز باران" آتنه فقیه‌نصیری، مهشاد مخبری، محراب رضایی و آتنا داداشی بازی کردند و  داستان رابطه انسان با خداست، رابطه‌ای که در ژرفای وجودی انسانی ما نهفته است و ایلیا با معصومیت کودکانه‌اش آن را می‌یابد.

عوامل این پروژه عبارتند از زهرا مشتاق نویسنده، جواد صفا مدیر تصویربرداری، محمود خرسند صدابردار، مهرداد میرکیانی طراح گریم، الهام بازرگان طراح صحنه و لباس و نازنین کشاورز دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز.
 

کد مطلب 1013491

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