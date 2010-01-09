به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تهیه‌کنندگی مریم بهاری به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه می‌شود و به گفته بهاری فیلم مراحل فنی را سپری می‌کند.

در فیلم "باز باران" آتنه فقیه‌نصیری، مهشاد مخبری، محراب رضایی و آتنا داداشی بازی کردند و داستان رابطه انسان با خداست، رابطه‌ای که در ژرفای وجودی انسانی ما نهفته است و ایلیا با معصومیت کودکانه‌اش آن را می‌یابد.

عوامل این پروژه عبارتند از زهرا مشتاق نویسنده، جواد صفا مدیر تصویربرداری، محمود خرسند صدابردار، مهرداد میرکیانی طراح گریم، الهام بازرگان طراح صحنه و لباس و نازنین کشاورز دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز.



