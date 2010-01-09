ایرج عاشوری درباره پذیرش مدیریت تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "خسته‌دلان" به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه به لحاظ تصویربرداری تجربه جدیدی بود، چون 80 درصد کار در کروماکی می‌گذشت و اولین بار بود که در تلویزیون مجموعه‌ تلویزیونی به این صورت تهیه می‌شد. بنابراین پذیرش مجموعه "خسته‌دلان" ریسک بود، خوشحالم پخش این مجموعه با بازتاب‌های مثبت رو به رو شد.

وی افزود: از سوی دیگر کار با سیروس الوند کارگردان تجربه شیرینی برایم بود. من کار با پیشکسوتان سینما را دوست دارم و علاقمند به شاگردی در کنار اساتیدی همچون الوند هستم. یکی دیگر از ویژگی‌های این مجموعه گروه منسجم عوامل بود که همه با یکدیگر همکاری خوبی داشتند.

مدیر تصویربرداری مجموعه "خسته‌دلان" گفت: دغدغه همه گروه این بود که مجموعه "خسته‌دلان" برای مخاطب باورپذیر باشد و متوجه فضای کروماکی نشود. در واقع تلاش زیادی کردیم تا فضای کار کاملاً طبیعی به نظر برسد و همین مسئله کار گروه را با مشکل رو به رو می‌کرد. یکی دیگر از مسائل این مجموعه تکان‌های دوربین‌ بود که باید در هنگام حرکت قطار این تکان‌ها را داشتیم. در این باره آقای میرفخرایی و دیگر عوامل زحمت زیادی کشیدند.

عاشوری افزود: برای تکان‌های دوربین به دنبال ابزارهایی بودیم تا فضا کاملاً رئال باشد، به همین دلیل از بالشتک‌های آب استفاده کردیم. علاوه بر آن باید به نورپردازی هم دقت زیادی می‌شد. ما برای راهروهای قطار از نورهای متحرکت بهره بردیم. گرچه شرایط دشوار بود، اما شیرینی خاص خودش را داشت.

وی درباره اینکه چطور این همه ریسک را در این مجموعه پذیرفته توضیح داد: وقتی جذابیت و تجربه کار بالا باشد، مسلماً پذیرش این ریسک ارزش دارد. البته وقتی با ابزار آشنا باشید و اطلاعات خوبی هم داشته باشید، می‌توان با مشکلات رو به رو شد.

عاشوری ادامه داد: در مجموعه "خسته‌دلان" تعامل خوبی با آقای الوند داشتم و می‌توانم بگویم که پذیرش این مجموعه برای من یک فرصت طلایی بود. امیدوارم مخاطبان از دیدن کار لذت ببرنند، چون آنها بهترین قاضی هستند.

ایرج عاشوری این روزها مشغول تصویربرداری بخش‌های تهران مجموعه تلویزیونی "از یاد رفته" به کارگردانی فریدون حسن‌پور است. مدیریت تصویربرداری لوکیشن‌های شمال این پروژه به عهده نادر معصومی بود.