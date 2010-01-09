محدودیت اعتبارات بهانه ای برای کمبود پارکینگها در مشهد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رشد سریع جمعیت و افزایش تملک وسایل شخصی، گستردگی جغرافیایی شهرها را به دنبال دارد در چنین شهرهایی سامانه حمل و نقل درون شهری اهمیت ویژه یافته و به نحوی طراحی می شود که حداکثر کارایی را در سرویس دهی به شهروندان داشته باشد.

در حال حاضر مدیریت و سرویس دهی ترافیک جاری بخش اعظم برنامه ریزی های حمل و نقل درون شهری را به خود اختصاص می دهد حال آنکه ترافیک ساکن وسایل نقلیه پارک شده و اثرات آن بر ترافیک جاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است بنابراین مدیریت ترافیک ساکن، مکان یابی و ساخت پارکینگ جهت سازمان دهی ترافیک درون شهری ضروری به نظر می رسد و این امر جز با داشتن اطلاعات دقیق از تقاضای پارک در راستای ایجاد فضای مطلوب و مورد نیاز محقق نمی شود.

پائین بودن هزینه پارک حاشیه ای مانع بهره وری مناسب از پارکینگ های طبقاتی

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد پائین بودن هزینه پارک حاشیه ای را مانع بهره وری مناسب از پارکینگ های طبقاتی دانست.

سید مهدی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: یکی از مشکلات عمده در استفاده مردم از پارکینگ های طبقاتی تفاوت قیمت و هزینه های این پارکینگها با پارک حاشیه ای است که این تفاوت هزینه از جمله دلایل اقبال عمومی در استفاده کمتر از پارکینگ های طبقاتی ساخته شده در شهرهاست، در حال حاضر قیمت پارک حاشیه ای با پارک در پارکینگ های طبقاتی فاصله بسیاری دارد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری مشهد ادامه داد: متاسفانه در این رابطه نحوه اعمال قانون در پارک حاشیه ای و سیاست های قیمت گذاری به نحوی است که در افزایش پارک حاشیه ای و توجه کمتر به استفاده از پارکینگ های طبقاتی می تواند موثر باشد.

امامی متناسب شدن قیمت های پارک حاشیه ای با پارکینگ های طبقاتی را راهکاری در جهت بهره وری پارکینگ و عدم پارک حاشیه ای در خیابانهای مجاور پارکینگ ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر پارک در حاشیه خیابانها باعث انسداد یک لاین خیابان می شود که این موضوع می تواند تاثیر بسزایی در گسترش ترافیک درون شهری داشته باشد.

وی در رابطه با ضرورت مکان یابی دقیق احداث پارکینگ طبقاتی در راستای افزایش بهره وری فضای پارک ایجاد شده در این پارکینگها اظهار داشت: مکان یابی های احداث پارکینگ در طرح های جامع شهری لحاظ شده است و در صورتی که در برخی خیابانها، احداث پارکینگ مستلزم تغییر کاربری مکانهای موجود باشد براساس کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری ها در راستای احداث پارکینگ صورت خواهد گرفت بر همین اساس در 13 نقطه شهر مشهد تغییر کاربری برای احداث پارکینگ ها در نظر گرفته شده است.

امامی در خصوص مکان یابی بلندترین پارکینگ طبقاتی شرق کشور گفت: پارکینگ طبقاتی آلتون بلندترین پارکینگ طبقاتی شرق کشور است که تاکنون و با گذشت چهار ماه از افتتاح رسمی این پارکینگ به طور متوسط بیش از 50 درصد از ظرفیت پارکینگ استفاده شده است که در صورت اعمال قانون عدم پارک حاشیه ای در خیابانهای مجاور پارکینگ، علاوه بر افزایش استفاده از پارکینگ در بازشدن لاین خیابان و روانی ترافیک نیز نقش موثری دارد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد عدم وجود مدیریت واحد در بحثهای ترافیک را از دیگر مشکلات سیستم حمل و نقل درون شهری یاد کرد و گفت: در راستای مدیریت ترافیک 26 ارگان دخیل هستند و نفوذ مدیریت هر یک از این ارگان در حل مشکلات باعث خواهد شد که مشکلات تنها به صورت مقطعی برطرف شود.

بخش خصوصی راغب به سرمایه گذاری در حوزه پارکینگ سازی نیست

دبیر کمیته پارکینگ سازی شهرداری مشهد عدم حضور موثر بخش خصوصی در حوزه پارکینگ سازی را از جمله مشکلات در راه توسعه پارکینگ های طبقاتی دانست.

مهران مزاری با ناکافی خواندن اعتبارات موجود شهرداریها در حوزه پارکینگ سازی افزود: متاسفانه اعتباری که به شهرداریها در حوزه پارکینگ سازی اختصاص می یابد جوابگوی نیازها و کاستی های موجود این حوزه نیست و اگر بخواهیم به شکلی فعال فضای پارک مناسب را ایجاد کنیم باید از حضور بخش خصوصی حمایت شود.

کارشناس ارشد راه و ترابری در خصوص کمبود فضای پارک اظهار داشت: کمبود فضای پارک در زمان اوج ترافیک نشان دهنده نیاز واقعی برای فضای پارک نیست و در اغلب موارد در شهرهایی نظیر مشهد در زمانهای خاص مانند ایام نوروز یا روزهای سوگواری به شکلی مقطعی شاهد افزایش تقاضا برای پارک هستیم.

وی ادامه داد: البته افزایش فضای پارک یک ضرورت انکارناپذیر است اما با توجه به افزایش تملک های وسایل شخصی، اصلاح فرهنگ عموم جامعه در رابطه با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و به موازات آن ارتقاء سیستم های حمل و نقل عمومی می تواند نقش بسزایی در پائین آمدن تقاضای پارک داشته باشد.

اطلاع رسانی شهرداری مشهد مطلوب نیست

محمد مهدی عابدپور شهروند مشهدی اطلاع رسانی شهرداری مشهد را در رابطه با پارکینگ های موجود در شهر ناکافی دانست.

وی با اشاره به افتتاح بلندترین پارکینگ طبقاتی شرق کشور در مشهد افزود: با گذشت چهار ماه از افتتاح بلندترین پارکینگ طبقاتی شرق کشور به دلیل عدم اطلاع رسانی مطلوب شهرداری مشهد هنوز شاهد پارک حاشیه ای در خیابانهای منتهی به این پارکینگ هستیم و به نوعی می توان گفت افتتاح این پارکینگ نتوانسته پاسخگوی ترافیک و خودروهای پارک شده در حاشیه این خیابان باشد.

عکس تزئینی است

تعداد پارکینگهای اطراف حرم محدود است

احسان احمدی زائر گرگانی با گلایه از کمبود فضای پارک در اطراف حرم مطهر گفت: در ایام نوروز و روزهای سوگواری ائمه پارکینگهای اطراف حرم پاسخگوی نیاز زائران نیست و به زحمت می توان در خیابانهای منتهی به حرم پارکینگ با فضای پارک پیدا کرد.

وی ادامه داد: در ایام نوروز امسال که به مشهد سفر کرده بودیم به علت کمبود فضای پارک در اطراف حرم پس از گذشتن از چندین خیابان نتوانستیم حتی در محلی با فاصله دور از حرم خودروی خود را پارک کنیم.

فضای پارک موتورسیکلت در مشهد کافی نیست

یونس یوسف زاده شهروند مشهدی نیز فضای پارک موتورسیکلت را در سطح شهر ناکافی دانست.

وی با گلایه از مطلوب نبودن فضاهای پارک موجود برای موتورسیکلت ها اظهار داشت: موتورسیکلت ها بخشی از سیستم حمل و نقل درون شهری را تشکیل می دهند اما متاسفانه نگاه مسئولان در مقوله حمل و نقل تنها معطوف به سواری هاست که با توجه به تعداد زیاد موتورسیکلتهایی که در سطح شهرها در حال تردد هستند این موضوع مشکل ساز شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در سطح پیاده روهای شهر مشهد شاهد پارک انواع موتورسیکلت هستیم که این موضوع علاوه بر نازیبایی سیمای شهر، به نوعی باعث سد معبر و مانع رفت و آمد عابرین پیاده در پیاده روها شده است.

پیچیدگی مسائل حوزه حمل و نقل در شهرها روز به روز گوی سبقت را از تحقیقات و مطالعات کارشناسان و برنامه ریزان ربوده است و در بسیاری از امکانات جلوتر از راه حل ها همه را غافلگیر کرده است.

در این میان مدیران شهری برای حل مسائل این حوزه تدابیر و سیاست های گوناگونی اتخاذ می کند که اغلب به صورت مسکن های مقطعی اندک زمانی معضلات را التیام می بخشد ولی به دلایل متعدد کارآمدی این سیاست ها همواره با چالش های جدی روبروست به گونه ای که اکنون مدیران و برنامه ریزان این حوزه متقاعد شده اند که بسیاری از سرمایه گذاری ها در زیرساخت های حمل و نقل نظیر گسترش و توسعه خیابانها، تعریض معابر و احداث پارکینگ های طبقاتی، باعث بهبود مقطعی وضع حمل و نقل شهرها شده است و برای رفع مشکل باید چاره ای جدی تر اتخاذ کرد.

ولی آنچه که مسلم است راهکاری برای دستیابی به شرایط مطمئن و پایدار نخواهد بود و نیاز به تجدیدنظر در رویکردهای کلان مدیریتی و استفاده از ابزارهای نوین در برنامه ریزیهاست ابزارهایی که ویژگی موج سوم مدیریت تغییر با انطباق محیط آینده در آن معنا یابد.