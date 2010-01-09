عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا بار دیگر آمریکا را متهم به نقض حریم هوایی این کشور کرد.
-تنش بین مسلمانان و مسیحیان اندونزی بر سر کلمه مقدس "الله" همچنان ادامه دارد.
-در پی حمله به تیم فوتبال آفریقا در آنگولا یک نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند.
-چین بار دیگر از فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان انتقاد کرد.
-بارش سنگین برف و سرمای شدید هوا مشکلات زیادی را برای شهروندان اروپایی به وجود آورده است.
-برخی خبرگزاری ها از تلاش گسترده آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه خبر می دهند.
-حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه موجب شهادت سه نفر شد.
-"هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا خواستار آغاز بدون پیش شرط مذاکرات سازش خاورمیانه شد.
-در جدیدترین تحولات سیاسی عراق 14 حزب از شرکت در انتخابات محروم شدند.
-احزاب سیاسی انگلیس خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور شدند.
-در پی جاری شدن سیل در برزیل 72 نفر کشته شدند.
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