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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۸:۴۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های خارجی به شرح زیر است.

-هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا بار دیگر آمریکا را متهم به نقض حریم هوایی این کشور کرد.

-تنش بین مسلمانان و مسیحیان اندونزی بر سر کلمه مقدس "الله" همچنان ادامه دارد.

-در پی حمله به تیم فوتبال آفریقا در آنگولا یک نفر کشته و 9 نفر زخمی شدند.

-چین بار دیگر از فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان انتقاد کرد.

-بارش سنگین برف و سرمای شدید هوا مشکلات زیادی را برای شهروندان اروپایی به وجود آورده است.

-برخی خبرگزاری ها از تلاش گسترده آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه خبر می دهند.

-حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه موجب شهادت سه نفر شد.

-"هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا خواستار آغاز بدون پیش شرط مذاکرات سازش خاورمیانه شد.

-در جدیدترین تحولات سیاسی عراق 14 حزب از شرکت در انتخابات محروم شدند.

-احزاب سیاسی انگلیس خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور شدند.

-در پی جاری شدن سیل در برزیل 72 نفر کشته شدند.

کد مطلب 1013504

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