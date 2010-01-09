تورج زاهدی نویسنده و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره رمان جدیدی که در دست نگارش دارد گفت: "تصرف" جلد چهارم از یک مجموعه رمان با موضوع حکمت معنوی اسلام است که به تازگی جلد سوم آن به نام "دعوت به ماوراء" توسط نشر نیستان منتشر شده است.

وی ادامه داد: جلد اول این مجموعه با نام "جذابیت عشق" در سال 77 توسط نشر فردوس، جلد دوم به اسم "خانه پریان" و جلد سوم که "دعوت به ماوراء" نام دارد توسط نشر نیستان منتشر شده است. در این کتابها عنصر مشترک توجه به حکمت معنوی اسلام در قالب رمان است. البته این رمانها را نمی‌توان رمان مذهبی دانست بلکه آثاری هستند که در قالب داستان سیر تکامل یک انسان را منطبق با حکمت اسلامی بیان می‌کنند.

نویسنده کتاب "به رهبری مرتضی حنانه" در توضیح بیشتر رمان در دست نگارش خود بیان کرد: این داستان درباره جوانی است که در خانواده‌ای معتقد به دنیا می‌آید ولی نه تنها هیچ اعتقاد مذهبی ندارد بلکه منکر هم هست و تا مرز الحاد هم آمده است. به مرور نیروهایی که می‌توان آن را شیطان و اعوان و انصارش دانست، دست به تصرف وجود او می‌زنند و او تا مرز بدترین شکستها پیش می‌رود تا اینکه گروهی از آدمها که در رمانهای قبلی‌ام حضور داشته‌اند به نجات این فرد می‌آیند و در مبارزه با نیروهای شر آرام آرام او را به سمت رستگاری هدایت می‌کنند.

زاهدی با اشاره به داستان "خانه پریان" اضافه کرد: در "خانه پریان" با آدمی روبه رو هستیم که در تهران امروز زندگی می‌کند و خوابهای واقعی می‌بیند. او در خوابهایش پیامهایی مبنی بر اینکه باید به شخصی کمک کند دریافت می‌کند. وی در خوابش در دوره قاجار با اجداد کسی روبه رو می‌شود که در دنیای امروز باید به او کمک کند. او 200 سال فاصله زمانی را با ترکیبی از رویا و واقعیت تجربه می‌کند. در حکمت اسلامی به چنین فردی "رویا بین" گفته می‌شود.

این آهنگساز گفت: در "خانه پریان" طی طریق با توسل به امام رضا (ع) و در "تصرف" با توسل به امام حسین (ع) صورت می‌گیرد. این رمانها به شیوه مدرن نوشته شده‌اند بدین معنا که همه عناصری که در یک رمان مدرن نیاز است در نگارش این کتابها به کار رفته است.

نویسنده "جذابیت سینمای معناگرا در ایران" درباره کتاب "دعوت به ماوراء" هم که به تازگی منتشر شده، افزود: این رمان درباره خانواده‌ای متشکل از یک پدر و مادر و دختر 12 ساله‌شان است که در خانه با سایه‌ها و صداهایی که منشاء آنها مشخص نیست روبه رو می‌شوند. آنها برای اینکه ریشه این اتفاقات را دریابند سوالهایی از کسانی که فکر می‌کنند در این باره اطلاعاتی دارند می‌پرسند و در مسیر همین سوال و جوابها رمزگشایی‌هایی در باب حکمت معنوی اسلام انجام می‌گیرد.

وی در بخش دیگر صحبتهایش درباره جایگاه حکمت معنوی اسلام در رمانهایش و دلایل گرایش به نگارش داستانهایی با چنین مضمون گفت: کسانی که آثار کارلوس کاستاندا را خوانده باشند، می‌دانند که او حکمت ناوالیسم را از طریق دون خوان ماتیوس دریافت کرده و ماتیوس به کاستاندا آموزش می‌دهد که چگونه به اوج و کمال انسانیت دست یابد. این کتابها هم در زبان انگلیسی و هم ترجمه‌هایش به زبانهای دیگر از جمله فارسی با اقبال خوبی روبه رو شده است.

زاهدی تاکید کرد: گرچه این قیاس مع الفارق است ولی ما چنین الگوهایی در حکمت اسلامی هم داریم که لا به لای کتابها، سخنرانی‌ها، حدیثها و دیگر متون اسلامی هستند که می‌توان آنها را استخراج و به نسلهای امروزی منتقل کرد. من در این مجموعه رمانها که آنها را "رازورانه" نام نهاده ام سعی داشتم روند آموزش تکامل انسانی در مکتب اسلام را مرور کرده و در حد بضاعتم به سوالاتی که جوانان امروز در جغرافیای کنونی و با شرایط اجتماعی و سیاسی فعلی در این زمینه دارند، پاسخ دهم.

این نویسنده در پایان تاکید کرد: سعی من بر این بوده که عشق تکامل یافته، شور و حرارت امور ماورا طبیعی و تجربه‌های معنوی را که همه در حکمت معنوی اسلام وجود دارد بیان کنم تا اگر یک جوان این رمانها را می‌خواند یک شیوه نامه به زبان قابل فهم امروزی در این زمینه داشته باشد.