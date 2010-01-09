ابلاغ مصوبات سفر مقام معظم رهبری به شهرستانهای چالوس و نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر در رامسر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان رامسر افزود: سفر اخیر مقام معظم رهبری به غرب استان بسیار ارزشمند بوده و برکات بسیاری برای مردمان این دیار فراهم آورده است.

وی خاطر نشان کرد: مازندران استان عقب مانده و کمتر توسعه یافته ای است که طی سالهای اخیر توجه دولتمردان و مسئولان کشوری برای توسعه یافتگی این منطقه شتابان شده است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه استاندار مربوط به همه استان بوده نه استانداری تصریح کرد: توجه به توسعه استان در سایر نقاط باید متوازن بوده و توسعه همه جانبه در مازندران باید در مناطق محروم نیز بیشتر باشد.

طاهایی در این جلسه که تعدادی از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان وی را همراهی می کردند، بیان داشت: بنده به صورت واحد وارد استان شده و تنها از استان خارج خواهم شد و معتقدم که باید از پتانسیل مدیران موجود در استان برای تعالی و توسعه استان بهره جست.

نماینده عالی دولت دهم در مازندران با بیان اینکه سفرهای شهرستانی بنده به زودی با حضور مدیران کل استان به صورت ملاقاتهای عمومی در مساجد جامع و مصلاهای شهرستان ها آغاز خواهد شد، افزود: توجه مدیران باید به نقاط کم تر توسعه یافته و محوری مازندران بیشتر باشد.

وی با اشاره به اینکه نخستین دیدار مردمی استاندار مازندران در آینده ای نزدیک با مردم شهرستان رامسر خواهد بود، گفت: با این اقدام قصد داریم سفرهای مردمی را کاهش داده و مدیران را بیشتر با مردم ارتباط و آشنایی دهیم.

طاهایی با تاکید بر اینکه نباید توجه مدیران دستگاه های اجرایی به مرکز استان باشد، خاطر نشان کرد: مناطق بکر غرب مازندران علیرغم گردشگر پذیر بودن بسیار محروم بوده که نیازمند توجه و کار بیشتر در این مناطق دارد.

استاندار مازندران همچنین به عدم پوشش مخابراتی تلفن همراه در برخی از مناطق کوهپایه ای و دشتی غرب مازندران اشاره و انتقاد کرد و افزود: محرومیت در مناطق کوهستانی مازندران به سادگی مشهود است و باید برای مردم یادمان های ملموس ایجاد کنیم.

طاهایی پس از این جلسه ضمن حضور در بیمارستان امام سجاد رامسر به عیادت حجت الاسلام شرقیان از علما و روحانیون برجسته منطقه رفته و طی تماسی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خواستار اعزام اکیپ درمانی متشکل از پزشکان مجهز برای درمان سریعتر این عالم ربانی شد.

وی همچنین از منزل تعدادی از خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران شهرستان رامسر دیدار و در گلزار شهدای این شهرستان به مقام شامخ شهیدان درود فرستاد. این دیدارها تا پاسی از شب ادامه داشت.