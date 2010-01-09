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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۹:۲۳

"دانشنامه‌ اساطیر جهان" به چاپ چهارم رسید

"دانشنامه‌ اساطیر جهان" به چاپ چهارم رسید

کتاب "دانشنامه‌ اساطیر جهان" که در جایزه کتاب سال گذشته عنوان اثر برگزیده را کسب کرده بود در فاصله کمتر از یکسال از انتشار چاپ نخستش به چاپ چهارم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب با همکاری تعدادی از اسطوره‌شناسان جهان و زیر نظر رکس وارنر نوشته‌ شده و با ترجمه‌ ابوالقاسم اسماعیل‌‌پور و توسط نشر اسطوره در ایران عرضه شده است.

اسماعیل‌پور این اثر را طی پنجسال به فارسى برگردانده و در این روند بخشهایی هم به اساطیر فارسی آن افزوده است.

دانشنامه اساطیر جهان در 10 فصل به درونمایه‌هاى مشترک اساطیرى، اسطوره شناسى تطبیقى، اساطیر مصر و خاورمیانه، ایران، یونان باستان، روم باستان، اروپاى شمالى و مرکزى، سلتى و نیز اساطیر حیوانات و گیاهان مى‌پردازد.

این اثر مصور با تصاویر و نگاره‌های اساطیری، از کهن‌ترین اساطیر تمدن بشر یعنی سومر، بابل و بین النهرین شروع می‌شود و در ادامه به مصر، ایران، هند، چین و آسیایی شرقی و آمریکای لاتین می‌رسد و تمامی شمال اروپا و آمریکا را دربرمی‌گیرد.

در این دانشنامه موضوع و چگونگی شکل‌گیری اسطوره‌هایی مانند آفرینش، نخستین انسان، پهلوانان، قهرمانان زنان، ایزد بانو مادر، مرگ، پایان جهان، بهشت و حتی اساطیر گیاهان و حیوانات در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

چاپ چهارم "دانشنامه اساطیر جهان" هم اکنون در مرحله حروفچینی است و طی روزهای آینده عرضه می‌شود.

کد مطلب 1013508

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