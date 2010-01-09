"دانشنامه‌ اساطیر جهان" به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب با همکاری تعدادی از اسطورهشناسان جهان و زیر نظر رکس وارنر نوشته شده و با ترجمه ابوالقاسم اسماعیلپور و توسط نشر اسطوره در ایران عرضه شده است.
اسماعیلپور این اثر را طی پنجسال به فارسى برگردانده و در این روند بخشهایی هم به اساطیر فارسی آن افزوده است.
دانشنامه اساطیر جهان در 10 فصل به درونمایههاى مشترک اساطیرى، اسطوره شناسى تطبیقى، اساطیر مصر و خاورمیانه، ایران، یونان باستان، روم باستان، اروپاى شمالى و مرکزى، سلتى و نیز اساطیر حیوانات و گیاهان مىپردازد.
این اثر مصور با تصاویر و نگارههای اساطیری، از کهنترین اساطیر تمدن بشر یعنی سومر، بابل و بین النهرین شروع میشود و در ادامه به مصر، ایران، هند، چین و آسیایی شرقی و آمریکای لاتین میرسد و تمامی شمال اروپا و آمریکا را دربرمیگیرد.
در این دانشنامه موضوع و چگونگی شکلگیری اسطورههایی مانند آفرینش، نخستین انسان، پهلوانان، قهرمانان زنان، ایزد بانو مادر، مرگ، پایان جهان، بهشت و حتی اساطیر گیاهان و حیوانات در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته است.
چاپ چهارم "دانشنامه اساطیر جهان" هم اکنون در مرحله حروفچینی است و طی روزهای آینده عرضه میشود.
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