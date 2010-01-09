معرفی 49 طرح آمایش صنعت و معدن در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران نوشهری، تعداد طرح های نیمه تمام صنعتی استان برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش را 36 طرح اعلام کرد.

وی افزود: تاکنون 18 طرح صنعتی استان در قالب طرح های ایجادی از طریق کارگروه صنعت و معدن مازندران برای اعطای تسهیلات به بانکها معرفی شدند.

معاون برنامه ریزی استاندارمازندران نیز گفت: درحال حاضر تنها 30 درصد کارگاه های تولیدی و صنعتی استان بالای 10 نفر پرسنل دارد و بقیه در قالب صنایع کوچک شاغل هستند.

ولی الله فرزانه افزود: براساس سرشماری 650 کارگاه تولیدی در مازندران فعالیت دارد و 930 هزار نفر در این بخش شاغل هستند.

وی عنوان کرد: سهم ارزش افزوده صنعت در مازندران پایین است و نگاه منفی ملی به استان در گذشته مازندران را در ردیف استان های کمتر توسعه قرار داده است.



