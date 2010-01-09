45 هزار واحد مسکن مهر کشور در دهه فجر افتتاح می شود

احمد صادقی جمعه شب در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: روند ساخت مسکن مهر در سطح کشور قابل قبول است و طبق زمان بندی انجام شده این طرح در کشور در حال اجراست.

وی افزود: برای احیای بافت فرسوده در کشور چهار هزار و 500 میلیارد ریال برای 30 هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده است که تاکنون انعقاد قرارداد 14 هزار واحد با بانک عامل منعقد شده است.

صادقی با بیان اینکه در دو ماه اخیر استقبال مردم در نوسازی بافت فرسوده خوب بوده است، بیان داشت: در دو ماه اخیر توانسته ایم درخواست برای نوسازی 30 هزار واحد را جذب کنیم و 525 میلیون تومان برای 350 واحد مسکونی بافت فرسوده تسهیلات پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه انجام مطالعات بر روی طرح های بافت فرسوده کشور 37 درصد انجام شده است، اذعان داشت: مابقی مطالعات باقی مانده در سال 89 -90 با اعتبار اختصاصی 21 میلیارد ریال به پایان می رسد.

وی با بیان اینکه دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به شهرداری های استانها داده شده است، یادآور شد: این اوراق مشارکت در فعالیتهای عمرانی شهری شهرداری ها کشور با جذب اعتبار موجب تحولات در استانها خواهد شد.

صادقی با اشاره به اینکه در احیا و نوسازی بافت فرسوده لحاظ استحکام و مقاومت لازم و ضروری است، خاطرنشان کرد: در نوسازی بافت فرسوده باید به مبلمان شهری و پیاده روها، خیابان ها، فضای سبز و... باید مطالعات ایرانی اسلامی و توجه به فرهنگ استان ها و شهرهای کشور انجام شود.

وی با بیان اینکه 65 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد، عنوان کرد: هشت میلیون و 500 هزار نفر در کل کشور در بافتهای فرسوده ساکن هستند.

صادقی با بیان اینکه در دهه فجر امسال در استان چهارمحال و بختیاری تعداد 500 واحد مسکن مهر به بهره برداری می رسد، بیان داشت: در این استان برای 13 هزار متقاضی، زمین مسکن مهر تهیه شده و 93 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار این افراد قرار داده شده است.

وی با اشاره به اینکه در استان چهارمحال و بختیاری بیش از 200 هزار نفر در بافتهای فرسوده ساکن هستند، اذعان داشت: بیش از هزار هکتار واحد فرسوده در این استان وجود دارد که بیشترین بافت فرسوده در شهرستان بروجن و شهر فرخشهر است.