محاکمه 42 عضو شبکه بزرگ سرقت مسلحانه در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، 42 عضو این شبکه بزرگ سرقت مسلحانه و آدم ربایی که در پنج استان کشور فعالیت می کردند با تلاش دادگستری و نیروی انتظامی لرستان چندی پیش شناسایی و دستگیر شدند.

اعضای این باند بزرگ با حضور 70 تن از شکات به ریاست رضا نورمحمدی رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی خرم آباد مورد محاکمه قرار گرفتند.قاضی نورمحمدی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: اتهام این باند بزرگ سرقت مسلحانه، آدم ربایی، ایراد ضرب و جرح ، نگهداری سلاح، تیر اندازی به مامورین، تمرد در مقابل مامورین نیروی انتظامی، مصرف و نگهداری مواد مخدر می باشد که برخی از این اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان خرم آباد می باشد.وی تصریح کرد: این متهمان که فعالیت خود را در استانهای اصفهان، همدان، ایلام، لرستان و مرکزی مرتکب شده اند میانگین سنی آنها بین 20 تا 35 سال بوده که بخش عمده سرقت این شبکه گسترده احشام، لوازم خانگی، لاستیک و بار کامیونها بوده است.بنا بر این گزارش و بر اساس اقرار متهمان توقف کامیونهای حامل بار و مجروح کردن راننده و سرقت کامیون همراه بار، حرکت با خودرو موازی با کامیونها و تریلرهای حامل کالا در جاده ها و تخلیه بار آنها به داخل خودروی خود همچنین حمله ور شدن به کامیونهای حامل بار که در حال استراحت بودند و به سرقت بردن خودروهای آنها از جمله شگردهای ارتکاب جرم متهمان بوده است.رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی خرم آباد در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: متهمان یاد شده در اکثر سرقتها مسلح به سلاح سرد و گرم بوده که باعث ایجاد رعب و وحشت نیز شده اند.

قاضی نورمحمدی در پایان این محاکمه یادآور شد: با عنایت به تاکیدات ریاست کل دادگستری استان طبق موازین شرعی و قانونی با قاطعیت با این متهمان برخورد خواهد شد.

به گزارش مهر، در این محاکمه که 4 روز به طول انجامید تعداد 15 وکیل تعیینی از برخی متهمان یاد شده به دفاع پرداخته است.