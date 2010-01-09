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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۸:۵۹

انتقاد معاونین دانشگاهها از کوتاه بودن ترم دوم تحصیلی و بومی گزینی

انتقاد معاونین دانشگاهها از کوتاه بودن ترم دوم تحصیلی و بومی گزینی

معاونین آموزشی دانشگاهها نسبت به کاهش کیفیت آموزشی از طریق بومی گزینی، تعطیلی بین دو ترم اول و دوم و کوتاه بودن ترم دوم تحصیلی و راه اندازی برخی رشته ها در دانشگاههای تازه تأسیس که دارای کیفیت علمی و تحصیلی بالایی نیستند انتقاد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تحصیل 60 درصدی زنان در دانشگاهها در مقایسه با  پسران، توزیع رشته های دانشگاهی در استانها و حمایت از دانشگاههای در حال توسعه از جمله برخی موارد مطرح شده از سوی معاونین آموزشی دانشگاهها در سی و هشتمین گردهمایی معاونین آموزشی در دانشگاه خلیج فارس بود.

همچنین برخی از معاونین آموزشی نسبت به مواردی همچون ثبت نام خارج از موعد دانشجویان ممتاز بدون کنکور در دوره های بالاتر که باید از طریق نامه وزارت علوم صورت گیرد، راه اندازی برخی رشته ها در دانشگاههای تازه تأسیس که دارای کیفیت علمی و تحصیلی بالایی نیستند و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو که توسط سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه اعمال می شود انتقاد کردند.

یکی از معاونین آموزشی همچنین به نامه های سفرهای استانی دولت که به دانشگاه ارسال می شود اشاره کرد و گفت: برخی از این نامه ها بدون ارتباط با ما است و در برخی موارد اصلا بی ربط است مانند اینکه دانشجویی در دوره روزانه تحصیل می کند اما طی نامه ای از دانشگاه درخواست تخفیف در هزنیه های تحصیلی وی می شود.

تصمیم قاطع درباره برگزاری دوره های مشترک دانشگاهها با دانشگاههای خارج از کشور نیز یکی از موارد مطرح شده در سی و هشتمین گردهمایی معاونین آموزشی دانشگاهها بود.

کد مطلب 1013525

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