معصومه قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این دو بازیکنان در دیدار هفته دهم تیم نفت برابر امرسان شیراز نمایش قابل قبولی از خود در بازی به نمایش گذاشتند و در پیروزی آسان تیمش نقش زیادی داشتند.

وی با اشاره به اینکه تیم نفت امسال بازیکنان خوب و تاثیرگذاری را به خدمت گرفته است، اضافه کرد: کادر فنی تیم نفت هم کادری قوی و مجرب است و می تواند روند روبه رشد تیم نفت را در رقابتهای این فصل ادامه دهد.

رئیس هیئت والیبال مازندران بیان کرد: خوشبختانه بازیکنان نفت هرچه از بازیهای لیگ سپری شد به نظم و انسجام کامل تیمی رسیدند.

قلی زاده ادامه داد: دو شکست ابتدای فصل تیم نفت، ناشی از عدم شناخت بازیکنان و عدم هماهنگی تیمی در بین بازیکنان تیم نفت بود که رفته رفته با تمرینات منظم و بازی های لیگ این هماهنگی و شناخت بازیکنان بیشتر شد.

وی تصریح کرد: تیم نفت اکنون در شرایط خوبی به سر می برد و خوشبختانه در پنج مسابقه اخیر بازنده نشده است.

قلی زاده با اشاره به اینکه تیم نفت محمودآباد اکنون در میان سایر تیمهای لیگ برتری در جایگاه مناسبی قرار دارد، ادامه داد: تیم نفت نخستین سال حضور در لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور را تجربه می کند و به دنبال کسب نتایج خوب ودلخواه است.

نفت محمودآباد در پایان هفته دهم مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور با کسب 18 امتیاز در مکان سوم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های کشور قرار دارد.