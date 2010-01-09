ایجاد پنج مرکز رشد در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار گرفت

محمد هادی ایمانیه در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: این مراکز شامل مرکز رشد IT پزشکی، مرکز رشد گیاهان دارویی، مرکز رشد بایوتکنولوژی دارویی، مرکز رشد سلولهای بنیادی و مرکز رشد تولید تجهیزات پزشکی است.
وی در تشریح فعالیت مراکز رشد در دانشگاه علوم پزشکی گفت: مراکز رشد مراکزی هستند که فارغ التحصیلان می توانند ضمن مراجعه به آنها امکانات اولیه را دریافت کرده و پس از آنکه فعالیتشان آماده تولید شد از مرکز خارج شده و جای خود را به دیگر فارغ التحصیلان بدهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه فارغ التحصیلان در این مراکز امکاناتی نظیر حمایتهای مالی، اخذ وام، اخذ زمین و ... را دریافت می کنند، افزود: اقدامات اولیه برای پیشنهاد این پنج مرکز انجام شده و امیدواریم در آینده تمام مراکز رشد به تایید ناظران مرکز برسد.ایمانیه همچنین از ایجاد دانشکده مجازی علوم نوین در این دانشگاه خبر داد و افزود: ایجاد این دانشکده به تصویب هیئت ممیزه دانشگاه رسیده و چنانچه مورد موافقت شورای گسترش قرار گیرد می توان به سرعت مقدمات شروع به کار آن را فراهم کرد.
وی متذکر شد: در این دانشکده شش رشته راه اندازی مشود که شامل نانوتکنولوژی، پزشکی مولکولی، مهندسی بافت و ... است.
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