ایجاد پنج مرکز رشد در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار گرفت

محمد هادی ایمانیه در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: این مراکز شامل مرکز رشد IT پزشکی، مرکز رشد گیاهان دارویی، مرکز رشد بایوتکنولوژی دارویی، مرکز رشد سلولهای بنیادی و مرکز رشد تولید تجهیزات پزشکی است.

وی در تشریح فعالیت مراکز رشد در دانشگاه علوم پزشکی گفت: مراکز رشد مراکزی هستند که فارغ التحصیلان می توانند ضمن مراجعه به آنها امکانات اولیه را دریافت کرده و پس از آنکه فعالیتشان آماده تولید شد از مرکز خارج شده و جای خود را به دیگر فارغ التحصیلان بدهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه فارغ التحصیلان در این مراکز امکاناتی نظیر حمایتهای مالی، اخذ وام، اخذ زمین و ... را دریافت می کنند، افزود: اقدامات اولیه برای پیشنهاد این پنج مرکز انجام شده و امیدواریم در آینده تمام مراکز رشد به تایید ناظران مرکز برسد.