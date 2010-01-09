محمد ایوبی درگذشت/ وداع با راوی "اندوه جنوبی"

صنم ایوبی فرزند این نویسنده فقید در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید خبر درگذشت وی گفت: پزشکان با توجه به نوع بیماری پدرم نسبت به وضعیت جسمی او هشدار داده بودند که متاسفانه دیروز پایش شکست و ساعت 1:30 دیشب دارفانی را وداع کرد.

وی درباره خاکسپاری پیکر ایوبی هم افزود: قطعاً مراسم خاکسپاری در تهران خواهد بود.

فرزند ایوبی گفت: منتظریم بستگان از دیگر شهرها هم به تهران برسند و به احتمال زیاد این مراسم پس‌فردا برگزار می‌شود.

محمد ایوبی در چند ماه اخیر به بیماری مزمن برونشیت مبتلا شده بود و پزشکان وضعیت ریوی وی را نیز نامساعد ارزیابی کرده‌ و هشدار داده بودند که چنین امراضی حتی می‌تواند به کوری وی منجر شود.

ایوبی متولد سال 1320 شهر اهواز است. "اندوه جنوبی"، "راه شیری"، "مراثی بی پایان"، " با خلخال‌های طلایم خاکم کنید" ،"زیر چتر شیطان"، "سفر تا سرطان مغول" و همچنین سه گانه "آواز طولانی جنوب" از جمله آثار این نویسنده اهل جنوب است. نام محمد ایوبی با یکی از رمانهایش "صورتکهای تسلیم" امسال در میان نامزدهای جایزه جلال آل‌احمد به چشم می‌خورد.