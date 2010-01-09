به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی محصول کانادا را استفان لافلر سال 2007 با حضور ماری گینت جوی، گیلبرت سیکات، فانی مالت و ریال بس در ژانر کمدی و درام جلوی دوربین برد.

"کانتیننتال فیلمی بدون اسلحه" زندگی افرادی را به تصویر می‌کشد که در شرایط زمانی مشابه با یکدیگر رو به رو می‌شوند. داستان اول درباره مردی است که در پایان سنین جوانی خود به سر می‌برد و به خاطر رهایی از زندگی روزمره و شغل یکنواخت‌اش تصمیم می‌گیرد مدتی به عنوان بازاریاب بیمه فعالیت کند.

داستان دوم راجع به مرد میانسالی است که به طور ناگهانی گم می‌شود و همسرش برای یافتن او بسیار تلاش می‌کند و داستان سوم درباره زن جوانی است که به عنوان مسئول پذیرش یک هتل مشغول به کار است، اما او هم در زندگی دچار روزمرگی شده و از زندگی خود راضی نیست ....