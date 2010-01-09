در گفتگو با مهر عنوان شد: تولید 48 داروی گیاهی در سهای هلال احمر/ صادرات به آلمان آغاز شد

مسعود بزرگ مقام در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در زمینه تولید عصاره گیاهان دارویی به صورت مایع 50 درصد بازار تولید و فروش در اختیار سها جیسا و 20 درصد بازار نیز در اختیار رقبای داخلی است و حدود 30 درصد عصاره گیاهان نیز وارد می‌شود.

کارخانه کشت و صنعت و فرآوری گیاهی دارویی سها جیسا هلال‌احمر در سال 1384 با دریافت مجوزهای ساخت مواد اولیه دارویی به عنوان نخستین تولید کننده پودر خشک عصاره گیاهان دارویی فعالیت خود را در منطقه تنکابن شمال ایران آغاز کرد.

قائم ‌مقام شرکت سها جیسا با بیان اینکه مشتریان عصاره گیاهان دارویی در حال افزایش است، اظهار کرد: همچنین این عصاره‌ها به عنوان مواد اولیه کارخانه‌های محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

افزایش سهم سها در بازار تا 75 درصد

بزرگ مقام درباره میزان تولید داروهای گیاهی افزود: هم اکنون تولیدات این شرکت بر اساس اعلام نیاز مشتریان است و افزایش سهم شرکت گیاهان دارویی جیسا هلال‌احمر در بازار تولیدی و صادرات به عنوان یک برنامه کلی مد نظر است.

قائم مقام شرکت سها جیسا هلال احمر ادامه داد: با توجه به توانمندی‌ها و قابلیت‌های بالا و تنوع تولیدات کیفی، برنامه‌ریزی برای افزایش سهم این شرکت در بازار تا 75 درصد در حال اجراست.

فروش 20 میلیارد ریال محصولات سها تا پایان سال

قائم مقام شرکت سها جیسا هلال احمر از فروش 7 میلیارد ریالی محصولات این شرکت در 7 ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این رقم تا پایان سال به 20 میلیارد ریال و تا پایان سال آینده به 35 میلیارد ریال خواهد رسید.

بزرگ‌ مقام خاطرنشان کرد: میزان فروش شرکت کشت و صنعت و فرآوری گیاهی دارویی سها جیسا هلال‌احمر در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است.