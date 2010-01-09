یک ششم کودکان انگلیسی در یادگیری زبان مشکل دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات آن لاینی که موسسه YouGov از هزار و 15 والدین دارای کودکان کم سن انجام داد نشان می دهد که بسیاری از کودکان به خصوص کودکان پسر در شروع به حرف زدن دچار مشکل هستند. به طوری که از هر 6 کودک یک کودک (یک چهارم کودکان پسر) در یادگیری زبان مشکل دارند و چهار درصد از کودکان تا قبل از سه سالگی حتی قادر نیستند یک کلمه را تلفظ کنند.

نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که به طور متوسط کودکان انگلیسی اول کلمه "بابا" و بعد واژه "مامان" را تلفظ می کنند.

براساس گزارش بی بی سی، سنی که در آن به طور معمول اولین کلمه تلفظ می شود بین 10 تا 11 ماهگی است و بیشتر کودکان دختر اولین واژه را قبل از نه ماهگی یاد می گیرند (34 درصد از کودکان دختر در مقابل 27 درصد از کودکان پسر). این درحالی است که 4 درصد از کودکان انگلیسی قادر نیستند تا قبل از سه سالگی هیچ واژه ای را بیان کنند.