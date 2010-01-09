بن یارانه ای بین نیازمندان استان فارس توزیع می شود

محمد امید در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز، ارزش هر بن را 400 هزار ریال اعلام کرد و گفت: ارزش مجموع بن های اختصاصی به استان فارس 20 میلیارد تومان است که بین 500 هزار نفر توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به اولویت بندی توزیع این بن ها نیز گفت: از مجموع 500 هزار نفر 350 هزار نفر از افراد تحت پوشش این کمیته و 150 هزار نفر بقیه نیز با هماهنگی شوراهای محلی و مراکز خیریه تحت پوشش این بن ها قرار خواهند گرفت.

مدیرکل کمیته امداد امام(ره) فارس با اشاره به اینکه برای هر خانواده حداکثر پنج بن به ارزش 200 هزار تومان اختصاص خواهد یافت، افزود: استان فارس برای اولین بار به عنوان پایلوت کشور بن ها را به صورت کارت بن از طریق سیستم شتاب در اختیار نیازمندان قرار می دهد و مهلت استفاده از آنها نیز شش ماه خواهد بود.

هفت هزار خانوار از کمیته امداد فارس خارج شدند

وی با اشاره به دستاورد های کمیته امداد فارس در حوزه توانمند سازی خانواده های تحت پوشش خود گفت: این کمیته افراد تحت پوشش خود را از سه طریق اشتغال، خدمات فرهنگی و خدمات درمانی توانمند می کند که بخش اشتغال در این حوزه یکی از رویکرد های مهم به شمار می رود.

امید با بیان اینکه در حوزه اشتغال سعی می شود با دریافت اعتبارات از منابع مختلف زمینه اشتغال و توانمند سازی نیازمندان فراهم شود، افزود: این منابع شامل اعتبارات کمیته و اعتبارات دولتی بوده که در این راستا اعتبارات خود مجموعه در سطح استان 50 میلیارد و اعتبارات دولتی نیز 200 میلیارد تومان است.

مدیرکل کمیته امداد فارس خاطرنشان کرد: بر این اساس بین پنج تا هفت هزار خانواده از پوشش کمیته امداد در استان فارس خارج شدند.