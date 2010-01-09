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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۲۶

پس از 10 سال؛

فقط یک پروانه مسکن در محدوده بافت فرسوده آفتاب گرگان صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: شهردار گرگان گفت: در 10 سال گذشته فقط یک پروانه برای نوسازی مسکن در محدوده طرح آفتاب که از قدیمی ترین بافتهای فرسوده منطقه است، صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابراهیم کریمی صبح شنبه در نشست نوسازی بافتهای فرسوده در گرگان افزود: با وضعیت کنونی، هیچ آینده امیدواری برای نوسازی بافتهای فرسوده در منطقه وجود ندارد.

وی اظهار داشت: اکنون بطور میانگین سالانه 1.5 هکتار بافت فرسوده احیا می شود و در 10 سال گذشته 15 هکتار احیا شد.

وی خاطرنشان کرد: رد بخش مسکن چاره ای نداریم که دولت 80 درصد هزنیه را کمک کند و در غیر اینصورت، مسکن دار شدن افراد امان پذیر نیست.

کریمی بیان داشت: دولت باید تسهیلات نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده را بپذیرد و در کنار آن برای بافت فرسوده زمین خریداری و تبدیل به مسکن کند.

شهردار گرگان بیان داشت: در مجموع 10 درصد بافت گرگان به مقدار 350 هکتار فرسوده است و نیاز به بازسازی دارد و باید در این بخش برنامه ریزی شود.

وی عنون کرد: در استان در سالهای اخیر شرکت عمران و مسکن سازان تشکیل شد که دولت در آن 17 درصد سهم دارد و تا کنون این شرکت رد 5.2 هکتار سرمایه گذاری کرد.

وی یادآورشد: فقر، ناهنجاریهای اجتماعی و میزان بزه در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی بیشتر است و باید هر چه زودتر نسبت به نوسازی این بافتها اقدام شود.

کد مطلب 1013552

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