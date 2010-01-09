فقط یک پروانه مسکن در محدوده بافت فرسوده آفتاب گرگان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابراهیم کریمی صبح شنبه در نشست نوسازی بافتهای فرسوده در گرگان افزود: با وضعیت کنونی، هیچ آینده امیدواری برای نوسازی بافتهای فرسوده در منطقه وجود ندارد.

وی اظهار داشت: اکنون بطور میانگین سالانه 1.5 هکتار بافت فرسوده احیا می شود و در 10 سال گذشته 15 هکتار احیا شد.

وی خاطرنشان کرد: رد بخش مسکن چاره ای نداریم که دولت 80 درصد هزنیه را کمک کند و در غیر اینصورت، مسکن دار شدن افراد امان پذیر نیست.

کریمی بیان داشت: دولت باید تسهیلات نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده را بپذیرد و در کنار آن برای بافت فرسوده زمین خریداری و تبدیل به مسکن کند.

شهردار گرگان بیان داشت: در مجموع 10 درصد بافت گرگان به مقدار 350 هکتار فرسوده است و نیاز به بازسازی دارد و باید در این بخش برنامه ریزی شود.

وی عنون کرد: در استان در سالهای اخیر شرکت عمران و مسکن سازان تشکیل شد که دولت در آن 17 درصد سهم دارد و تا کنون این شرکت رد 5.2 هکتار سرمایه گذاری کرد.

وی یادآورشد: فقر، ناهنجاریهای اجتماعی و میزان بزه در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی بیشتر است و باید هر چه زودتر نسبت به نوسازی این بافتها اقدام شود.