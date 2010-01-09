"اخلاق دینی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه به بررسی حوزه‌هایی در اخلاق دینی می‌پردازد که کمتر مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.

یکی از حوزه‌های مورد توجه این نشریه بررسی تطبیقی اخلاق دینی است.

علاوه بر این حوزه، بررسی و مطالعه مفاهیم بنیادی و پایه در حوزه اخلاق دینی و مسائل روش‌شناسی در حوزه اخلاق دینی و موضوعات تاریخی نیز در کانون توجه این نشریه است.

اخلاق مسیحی در قرن 21، اقبال طبیعی در رهیافت جوزف باتلر به مسئله طبیعت و آیا اخلاق بیشتر مربوط به حوزه الهیات است؟ از جمله موضوعاتی هستند که در این شماره از نشریه مورد توجه قرار گرفته‌اند.