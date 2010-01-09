تاکید مولن بر حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران/ رد گزینه نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز دیلی نیوز، دریادار "مایکل مولن" که روز جمعه در "موسسه سیاست شرق نزدیک واشنگتن" سخنرانی می کرد با اعلام این مطلب در ادامه گفت : هر چند علاقه ای به حمله به ایران نداریم اما ارتش آمریکا نباید امکان وقوع این رویداد را نادیده بگیرد.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ادامه افزود : ما مدت زمان زیادی است که ایران را زیر نظر داریم و می دانیم که این کشور چه توانائی هایی دارد. ما هم زمان با اینکه تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا جنگی با ایران رخ ندهد، آمادگی ارتش خود را نیز حفظ می کنیم.

مولن در ادامه ادعاهای تکراری اما بدون سند آمریکا مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای را تکرار کرد.

وی چندی پیش نیز در مطلبی ضمن برخی ابهام گوییها حمایت کامل خود را از حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران اعلام کرد.

دریادار "مایکل مولن" در یاداشتی شش صفحه ای که مربوط به برنامه های کاری وی برای سال 2010 میلادی است، نوشت : اگر چه دیپلماسی و سیاست راه های بهتری را برای حل موضوع ایران ارائه می کنند اما با این وجود استفاده از نیروی نظامی باید همچنان به عنوان یک گزینه مطرح باشد.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ادامه این یاداشت خود می نویسد : با این وجود من حمایت کامل خود را از راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به موضوع هسته ای ایران اعلام می کنم.