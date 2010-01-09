افتتاح هزار واحد مسکونی در شیراز/ اعطای تسهیلات در قالب وام خود مالکی

ابراهیم بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: این یک هزار واحد شامل انواع پروژه های مسکن نظیر استیجاری، مشارکتی و ... است.

وی با اشاره به وضعیت پروژه مسکن مهر در فارس نیز گفت: این پروژه در شهرستانهای سروستان و نورآباد در مراحل پایانی قرار دارد که شامل 152 واحد در سروستان و 172 واحد در نورآباد است.

مدیر مسکن سازمان مسکن و شهرسازی فارس با اشاره به پروژه مسکن مهر در منطقه لپویی نیز افزود: عملیات آماده سازی فاز یک پروژه با حدود شش هزار واحد به پایان رسیده و پی سازی در تمام تعاونی ها شروع شده و امیدواریم تا پایان سال در این واحدها متقاضیان بتوانند قسط اول وام ساخت را دریافت کنند.

اعطای وام خود مالکی

بهاروند گفت: در ادامه سیاستهای مسکن مهر مقرر شده که کسانی که دارای واحد مسکونی هستند در صورتی که طبقه اول واحد از لحاظ استحکام بنا توسط نظام مهندسی مورد تائید قرار گیرد برای ساخت طبقه دوم خود در قالب پروژه مهر می توانند وام دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه اعطای تسهیلات به متقاضی به شرطی صورت می گیرد که فرد واجد شرایط مسکن مهر باشد، افزود: این تسهیلات 150 میلیون ریال با باز پرداخت 15 ساله بوده و تاکنون متقاضیان مختلفی نیز در این خصوص مراجعه کرده اند.