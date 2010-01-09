تصویربرداری "اشلو" به نیمه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون 50 درصد از تصویربرداری فیلم تلویزیویی "اشلو" به پایان رسیده است وهماکنون تصویربرداری در منطقه بیخه دراز در اطراف شهر فسا ادامه دارد."اشلو" به نویسندگی محسن حقیقتجو و تهیهکنندگیهادی اکبرخواه، رشادتهای شهید جاویدی و همرزمانش را در عملیات والفجر 2 در یکی از حساسترین برهههای دفاع مقدس روایت میکند.
نام "اشلو" برگرفته از یکی از اصطلاحاتی است که شهید جاویدی در موقعیتهای مختلف به کار میبرد. عملیات والفجر 2 با هدف کسب پیروزیهای بزرگ و چشمگیر آغاز و همان ابتدا با مشکلات زیاد روبرو میشود، طوری که فرماندهان تصمیم به عقبنشینی میگیرند، اما مقاومت چند روزه گردان فجر به فرماندهی شهید جاویدی صحنه را به نفع نیروهای خودی تغییر میدهد.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: محسن گودرزی، مجری طرح: فرجالله گلسفیدی، مشاور تهیه: عباس نوری، طراح جلوههای ویژه: حمید سلیمانی، طراح گریم: عباس صالحی، طراح صحنه و لباس: محسن افتخاری، مدیر تولید: علیرضا اصلانی، منشی صحنه: محمدباقر خدادوست، مدیر روابط عمومی: مهرزاد خلیقی، عکاس: سروش مرشدیان، مدیر تدارکات: مهران مداحیان، مشاوران نظامی: هادی ابوالقاسمی، محمد الهی، روحالله عبدالهی.
"اشلو" در مؤسسه فرهنگی هنری مهتاب به سفارش مرکز سیما فیلم با همکاری تیپ 3 انصارالحجه سپاه فجر فارس تهیه میشود.
نظر شما