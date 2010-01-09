جلوی واردات بی رویه محصولات گرفته می شود/تدوین شناسنامه کشاورزان

صادق خلیلیان در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توافقی که با وزارت بازرگانی صورت گرفته از سال 89 تولیدات داخلی نخست از تولیدکنندگان خریداری تا لطمه ای به داخل زده نشود و نفع مصرف کننده و تنظیم بازار انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: وزارت بازرگانی نیز موظف است در صورت نیاز و نبود محصول مورد نظر در تولیدات داخلی نسبت به واردات محصول در حد نیاز اقدام کند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه نظام تعرفه واردات در کشور به گونه ای تنظیم شده که اجازه ریسک به واردکننده را در بازارهای خارجی نمی دهد، تصریح کرد: دولت حمایت های خود را به تولیدکنندگان داخلی افزایش خواهد داد.

خلیلیان با بیان اینکه صندوقهای توسعه سرمایه گذاری تاکنون در 30 استان کشور تشکیل شده است، یادآور شد: به زودی صندوقهای توسعه سرمایه گذاری شخصی و محصولی در کشور ایجاد تا از طریق این صندوق ها دولت با تامین نقدینگی محصولات کشاورزان را خریداری کند.

به گفته وی، این صندوقها در تامین نقدینگی و سرمایه گذاری برای تولیدکنندگان اثرگذار بوده و سبب حمایت بیشتر از تولیدکننده و تقویت تولید و عرضه به موقع آن در بازار مصرف می شود.

وی با تاکید بر اینکه جلوی واردات بی رویه محصولات را گرفته و اجازه نمی دهیم که واردات محصولات لطماتی به تولید کشور وارد کنند افزود: پتانسیل های کشاورزی در استان های مختلف کشور بالقوه بوده که باید شکوفا و به مرز تولید برسند.

خلیلیان با اشاره به وجود پتانسیلهای فراوان استان در بخش های مختلف صیاد، آبزی پروری، تولید مرکبات و چای افزود: با توسعه زیرساخت های کشاورزی می توانیم اشتغال پایداری را برای مردمان منطقه شاهد باشیم.

وی در عین حال تصریح کرد: هنوز پتانسیل های کشاورزی در مازندران بلااستفاده مانده است.

تدوین شناسنامه کشاورزان در وزارت جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از تدوین شناسنامه بهره بردار کشاورزان توسط این وزارتخانه خبر داد.

خلیلیان افزود: یکی از اقدامات مهمی که در وزارت جهاد کشاورزی به دنبال آن هستیم تهیه شناسنامه بهره بردار برای کشاورزان کشور است.

وی خاطر نشان کرد: با تدوین و تهیه این شناسنامه امکان شناسایی و تسهیلات حمایتی به کشاورزان فراهم خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه این شناسنامه به زودی در اختیار کشاورزان کشور قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: با شناسایی بهره برداران کشاورزی از طریق شناسنامه فوق می توان الگوی کشت مناسبی برای کشاورزان تعریف و آمارگیری دقیقی از تعداد کشاورزان داشته باشیم.

خلیلیان با بیان اینکه تغییرات در واحدهای تولید و ارتقاء تولیدات محصولات داخلی از اهداف اساسی تشکیل شناسنامه های کشاورزی است، یادآور شد: این طرح به عنوان طرحی نو در راستای ساماندهی فعالیت های کشاورزان خواهد بود.

وی در ادامه از تدوین نظام پشتیبانی کننده تولید نظیر نظام بیمه محصولات کشاورزی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: با اجرای نظامات حمایتی در وزارت جهاد کشاورزی پرداخت خسارات به کشاورزان واقعی و هدفمند خواهد شد.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، برای پیشگیری از خسارات احتمالی در مواقع حوادثی اعتبارات خاصی به ستاد حوادث استانها اختصاص خواهد یافت.

جهانگیر پورهمت، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفتگویی اظهار داشت: تحقیقات این سازمان در بخش های آبخیزداری، زراعت، باغبانی، شیلات و آبزیان صورت می گیرد.

وی افزود: هم اکنون 54 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز و پژوهشکده منطقه ای و 24 موسسه ملی تحقیقاتی در کشور فعالیت دارند.

به گفته پورهمت، طی سال های برنامه چهارم توسعه 10 هزار طرح تحقیقاتی توسط این سازمان انجام شده و در برنامه پنجم توسعه نیز همه نیازهای کشاورزی زارعین به صورت تحقیقات درخواهد آمد.

وزیر جهاد کشاورزی 17 و 18 دیماه سفر دوروزه ای به غرب مازندران داشته است.