سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این هفته شروع می‌شود به زودی فهرست بازیگران با اضافه شدن یک بازیگر کامل می‌شود و ما کار را در لوکیشنی در نیاوران شروع می‌کنیم.

حدیث فولادوند، بهنوش بختیاری، پوریا پورسرخ، فتحعلی اویسی، رضا شفیعی‌جم، احمد پورمخبر و داریوش سلیمی بازیگران این فیلم هستند. این فیلم داستان زوج جوانی را روایت می‌کند که شب عروسی دچار اختلاف شده و این اختلاف به مشکلی ریشه‌ای در زندگی مشترکشان تبدیل می‌شود.

مجتبی رحیمی فیلمبردار، بابک اخوان صدابردار و مسعود افشار چهره‌پرداز این فیلم هستند. سیدمحسن وزیری تهیه‌کننده این فیلم فیلم‌های سینمایی "ازدواج غیابی"، "آوازخوان"، "شیر و عسل"، "کلاهی برای باران" و "شاخه گلی برای عروس" را تهیه‌ کرده است.