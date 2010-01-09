به گزارش خبرگزاری مهر، تصویر فناورانه 19 دی 1388 به یکی از جدیدترین محصولات ارائه شده در نمایشگاه CES اختصاص یافته که به گونه ای یکی از رویاهای کارگردانان فیلمهای علمی تخیلی را به واقعیت تبدیل کرده است.

این پروژکتور پروژکتور جدیدی است که در ساخت آن از حسگرهای مادون قرمز استفاده شده تا کاربر بتواند با تاباندن تصاویر مورد نظر بر روی هر سطحی از آن سطح به عنوان نمایشگری لمسی و هوشمند استفاده کند.

این ابداع پروژکتوری محصول شرکت Light Blue است که می تواند با تاباندن تصویری به شکل صفحه کلید بر روی هر سطحی، آن سطح را به صفحه ای لمسی و هوشمند تبدیل کند.

پروژکتور Light Touch از فناوری تابش لیزری هولوگرافیک برای تابش دادن نمایشگری لمسی، مجازی و 10 اینچی استفاده می کند. حسگرهای مادون قرمز ضربه های وارد شده توسط سرانگشت کاربر را بر روی این صفحه مجازی ردیابی کرده و فرمان داده شده را اجرا می کنند.