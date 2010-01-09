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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۲۸

پس از 10 سال؛

مشکلات تعاونی مسکن علوم پزشکی استان زنجان برطرف شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان از حل مشکلات و موانع شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان در پروژه سینا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، تقی رضایی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با پیگیری‌ های به عمل آمده، علاوه بر حل مشکلات اعضای این پروژه، در آینده ‌ای نزدیک نیز با تخصیص تسهیلات مسکن از محل خط اعتباری مهر (در صورت مشمول بودن اعضا) مشکلات آپارتمانهای پروژه کوی دانشگاهیان واقع در سمت شمالی شهرک گلشهر کاظمیه نیز حل خواهد شد.

وی به تشریح مشکلات اعضای شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان اشاره کرد و گفت: به منظور طرح مشکلات از سوی اعضا، سازمان مسکن و شهرسازی اقدام به برگزاری جلسات متعددی برای حل و فصل مشکلات موجود در این شرکت کرد.

رضایی گفت: شرکت تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی بعد از فروش واحدها مبلغی را به دولت بدهکار بود که به دلیل عدم پرداخت آن انتقال سند مالکیت آن به تاخیر افتاده بود که در سازمان مسکن وشهرسازی اقدام به برگزاری جلسات متعدد با هیئت مدیره شرکت مذکور کرده ایم و توانسته ایم به نحوی به حل و فصل کامل این مشکل بپردازیم.

وی یادآور شد: از تمامی اعضای شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی در پروژه سینا می خواهیم که هرچه سریعتر نسبت به انتقال سند اقدام کنند.

کد مطلب 1013591

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