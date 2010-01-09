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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۲۶

رقابتهای آسیایی توکیو/

نفرات اصلی تیم ملی ژیمناستیک جوانان معرفی شدند

نفرات اصلی تیم ملی ژیمناستیک جوانان معرفی شدند

رقابتهای انتخابی تیم ملی ژیمناستیک کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی المپیک سنگاپور در توکیو با معرفی 5 ژیمناست برتر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی ژیمناستیک هنری تیم جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا درتوکیو، جمعه شب با حضور رئیس فدراسیون و با قضات 6 داور بین المللی در حالی به پایان رسید که یونس ضیغمی، رضا ذوالفقاری، رضا قرنیا، محمد قلی خانی و حمید شکاری به عنوان نفرات اصلی انتخاب شدند.

حمید قاقزانی و میثم جعفری نیز در کنار ملی پوشان تمرینات خود را به عنوان نفرات ذخیره پیگیری می کنند که در صورت وجود مصدومیت در بین نفرات اصلی از این دو ورزشکار در ترکیب اصلی تیم استفاده شود.

آخرین مرحله اردوی ملی پوشان جوان کشورمان از 23 دی ماه در کمپ تیمهای ملی زیر نظر کاکاوند، سید حسن یاوری، امیر ملک زاده، حسین قریشی و علیرضا خیاطی پیگیری می شود.

رقابتهای ژیمناستیک قهرمانی جوانان آسیا اسفند ماه سال جاری در توکیو ژاپن برگزار می شود. این دیدارها جنبه انتخابی المپیک جوانان سنگاپور را دارد که رضا ذوالفقاری برای بخش مسابقات کسب سهمیه المپیک جوانان در توکیو حاضر خواهد شد.

کد مطلب 1013596

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