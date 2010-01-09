چاه شماره 104 مارون به طور کامل مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، چاه مارون 104 در تاریخ دوم دی ماه 88 بر اثر پارگی جداره در عمق حدود 700 متری دچار آسیب شده است.

از آنجا که محل پارگی لوله جداری در سازند آغاجاری و نزدیک به سطح زمین بوده است، این پدیده با نفوذ نفت و گاز به سطح و ایجاد چشمه های نفتی و گازی در زمینهای اطراف همراه بوده است.

مدیران نفتی برای جلوگیری از ورود نفت و گاز فوران یافته از این چاه اقدام به آتش زدن برخی از آنها کردند که این موضوع باعث ایجاد آتش فراوان در منطقه شد اما این چاه از شب گذشته به طور کامل مهار شده است و همان زمان عملیات ایمن سازی چاه و اطراف آن آغاز شده است.

روزانه چهار هزار بشکه نفت خام از چاه شماره 104 مارون فوران می کرد که دو هزار و 500 بشکه از آن جمع آوری و هزار و 500 بشکه دیگر سوزانده می شود.

در چاه شماره 104 مارون هنگام حادثه روزانه دو هزار بشکه نفت خام از آن استخراج می شد اما هم اکنون هزار و 500 بشکه نفت خام که هر بشکه از آن با 950 فوت گاز فوران می کند، سوزانده می شود تا از آلودگی زیست محیطی در منطقه جلوگیری شود البته گاز فوران یافته از چاه بی بو و فاقد گوگرد است که اثر مخرب کمتری برای محیط زیست دارد اما تنها راه رهایی از آلودگی آن آتش زدن است.