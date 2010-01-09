معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با مهر خبر داد: 10 میلیون کارت عدالت بانکی صادر شد/ نحوه تعیین دهکهای درآمدی

محمد رضا فرزین معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگوی مشروح با مهر در تشریح فعالیتهای این معاونت، گفت: معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ماهیتا وظیفه مطالعاتی و سیاستگذاری در کلیه امور اقتصادی مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد. به عبارت دیگر، این معاونت کلیه مسایل اقتصادی کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

انتقال بخشی از فعالیتهای طرح تحول به وزارت اقتصاد

فرزین افزود: به دلیل اهمیت محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی ( هدفمندکردن یارانه ها، اصلاح نظام بانکی، گمرکی، ارزشگذاری پول ملی، بهره وری و نظام توزیع ) در حال حاضر بخشی از فعالیتهای دبیرخانه ای این طرح به معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است.

9 پروژه اصلاح گمرکی در حال اجراست

وی از برگزاری جلسات مختلف بررسی 9 بسته حمایتی هدفمندکردن یارانه ها و کارگروه های تخصصی محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد و درباره اصلاح نظام گمرکی اظهارداشت: در این راستا، لایحه اصلاح امور گمرکی تدوین و پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، ضمن اینکه 9 پروژه دیگر در راستای اصلاح نظام گمرکی در حال اجرا است.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت تصریح کرد: در جلسه دو هفته قبل که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مسئولان ذیربط برگزار شد، آخرین وضعیت پیشرفت کار پروژه‌های اصلاحات گمرکی مورد بررسی قرار گرفت.

امضای قراردادی با یک شرکت خارجی درباره طرح جامع مالیاتی

فرزین در ادامه محور اصلاح نظام مالیاتی طرح تحول اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در دو هفته اخیر دو جلسه با حضور مسئولان مالیاتی کشور و اساتید دانشگاهها برای اصلاح نظام مالیاتی برگزار و پیشرفت پروژه‌ها در این راستا نیز بررسی شده است.

وی با اعلام اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در دستور کار قرار دارد، افزود: براساس اعلام مسئولان مالیاتی کشور، با یک شرکت خارجی درباره طرح جامع مالیاتی قراردادی منعقد شده که این برنامه نیز هم اکنون درحال اجراست.

قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح می شود

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ارائه آن به متخصصان امر برای اظهار نظر خبر داد و گفت: این لایحه نیز قرار است پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

اصلاح نظام بانکی

فرزین درباره اقدامات کارگروه تحول اقتصادی در راستای اصلاح نظام بانکی نیز اظهارداشت: دو هفته قبل جلسه ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، قائم مقام بانک مرکزی، معاون امور بانکی و بیمه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مسئولان ذیربط برای بررسی پیشرفت کار محور اصلاح نظام بانکی طرح تحول اقتصادی برگزار شد که پیشرفت کار نیز رضایت بخش بود، ضمن اینکه در این باره قرار است لایحه تحول بانکی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

جلسه درباره نظام شناسایی خانوار فردا در نهاد ریاست جمهوری

وی از برگزاری جلسه ای در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری با موضوع "کارتهای عدالت بانکی و نظام شناسایی خانوار" در راستای برنامه هدفمندسازی یارانه ها در روز شنبه (19 دی ماه) خبر داد و اعلام کرد براساس آخرین اطلاعات رسیده، تاکنون 10 میلیون کارت عدالت بانکی برای خانوارهایی که مشمول دریافت یارانه نقدی می شوند، صادر شده است، ضمن اینکه در این جلسه نحوه همکاری نظام بانکی و نظام شناسایی خانوار بررسی خواهد شد.

نحوه تعیین دهکهای درآمدی

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که آیا دهکهای جامعه براساس درآمد تعیین خواهند شد؟ پاسخ داد: خیر، براساس معیارهای غیردرآمدی ( خودرو، مسکن، تحصیلات، تعداد افراد شاغلین خانوار و میزان وام اخذ شده از نظام بانکی) دهک بندیها انجام خواهد شد. برهمین اساس، می توان گفت متغییرهای غیردرآمدی، دهک بندیها را مشخص خواهد کرد.

فرصت مجدد خانوار برای پر کردن فرمهای اقتصادی

فرزین اعلام کرد: آمادگی کاملی داریم تا پس از تبدیل شدن لایحه هدفمندکردن یارانه ها به قانون، تعداد خانوارهای تحت پوشش، زمان دقیق برای اعتراض، ایجاد مراکز در استانها و شهرستانها برای اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار و ثبت نام کسانی که موفق نشده اند این فرمها را پر کنند، را اعلام کنیم.

مدیریت پژوهشهای وزارت اقتصاد متمرکز می شود

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از برنامه متمرکز شدن مدیریت پژوهشهای کلیه زیرمجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این معاونت خبر داد و اظهارداشت: ستاد راهبردی پژوهشهای وزارت اقتصاد با مسئولیت وزیر تشکیل شده که دبیرخانه آن نیز در این معاونت مستقر است.

وی تصریح کرد: شورای پژوهشی وظیفه مدیریت و نظارت تمامی پژوهشهای واحدهای تحت پوشش وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده گرفته است که براساس آن، این کار براساس یک نظام‌نامه مشخص انجام خواهد شد.

ایجاد هسته های پژوهشی در استانها

فرزین در ادامه از تدوین آئین نامه ایجاد هسته های پژوهشی در سازمانهای امور اقتصادی استانها خبر داد و گفت: اعضای این هسته های پژوهشی متشکل از رئیس و معاون سازمان اقتصادی استان، معاون امور مالیاتی استان و سه نفر از اساتید و فعالان اقتصادی استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه این عدم تمرکز موجب مشارکت اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی در خارج از تهران در فعالیتهای سیاستگذاری و پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد شد، افزود: این آئین نامه در ماه آینده ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

برگزاری همایشهای سالیانه اقتصادی باحضور رئیس جمهور

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از برنامه برگزاری همایشهای سالیانه اقتصادی با حضور رئیس جمهور، وزرای اقتصادی دولت، اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی خبر داد و با اشاره به تقویت سایت این معاونت، تصریح کرد: انتشار گزارشهای اقتصادی کشوردر این سایت برای ارائه دیدگاه کارشناسی در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی، تهیه گزارش سالیانه عملکرد اقتصادی کشور با تمرکز فعالیتهای تحت پوشش وزارت امور اقتصادی و دارایی ( مالیات، بانک، بیمه، خزانه، حسابرسی، گمرک، شرکتهای دولتی و سرمایه گذاری خارجی) ، رتبه بندی عملکرد استانها و تقویت جایگاه پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در دستور کار قرار دارد.