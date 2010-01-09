تهیه پیش نویس لایحه ارایه تسهیلات به شرکتهای حامی مصرف کننده

محمدرضا یاورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جهت تشویق و ارایه تسهیلات خاص به شرکتهای منتخب در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده، پیش نویس لایحه تسهیلات به شرکتهای منتخب را تهیه کرده که این لایحه، پس از طی مراحل قانونی و مقدماتی، در دستور طرح و تصویب هیات وزیران قرار دارد.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با تصویب این لایحه، تسهیلاتی از جمله در امور مالیاتی و گمرکی به شرکتهایی که تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت نموده اند، ارایه خواهد شد که پس از تصویب، جزییات آن اطلاع رسانی می شود.

وی در خصوص انجام مراحل تعیین شرکتهای حامی حقوق مصرف کننده در سال جاری گفت: در سال 88 شرکتهای متقاضی تا سی شهریورماه فرصت داشتند که با مراجعه به دبیرخانه روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، فرم های مربوطه را دریافت و پس از تکمیل به همراه درخواست کتبی خود، ارایه نمایند.

به گفته یاورزاده، آن دسته از شرکتهایی که پس از این تاریخ فرمهای خود را ارسال کرده باشند، در دستور کار بررسی سال 89 قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با هدف افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان از طریق فعالیتهای فرهنگی و تشویقی، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کالا و خدمات ارایه کنندگان کالا و خدماتی که با توجه به رعایت ضوابط سازمان حمایت موفق به دریافت گواهینامه و تندیس می شوند و نیز تلاش در جهت برقراری قیمت عادلانه، تحویل به موقع و ارایه مطلوب خدمات پس از فروش، همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در نهم اسفندماه هر سال برگزار می کند.

یاورزاده گفت: از سال 1380 که اصلاح آیین نامه انتخاب شرکتها صورت گرفته و شرایط احراز گواهینامه و تندیس واحدهای متقاضی هر سال نسبت به سال قبل، افزایش چشمگیری داشته است.

به گفته وی، در ماده 3 آیین نامه اجرایی اعطای گواهینامه و تندیس، شرایط اعطای گواهینامه به واحدهای تولیدی و خدماتی در 20 بند تشریح شده است. بر این اساس قیمت گذاری کالا و خدمات برای مصرف کننده باید منطبق با ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گیرد و در جهت کاهش قیمت کالا با استفاده از افزایش تولید و بهره وری تلاش شود.

یاورزاده، داشتن مجوزهای قانونی استاندارد، بهداشت و پروانه ساخت از جمله دیگر شرایط عنوان و تصریح کرد: اطلاع رسانی مناسب قیمت به صورت کاملا شفاف و آشکار، دارابودن نظام مدون کارآمد و اجرایی و امور رسیدگی به شکایات و نظرات مصرف کنندگان، جبران خسارات احتمالی ناشی از خرید کالا و خدمات، ارایه دفترچه راهنما و ضمانتنامه، بسته بندی مناسب و نداشتن تخلف اقتصادی ثابت شده از جمله دیگر موارد است.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت کالا برای دریافت گواهینامه و تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده خاطرنشان کرد: شرایط اعطای تندیس مطابق آیین نامه مذکور این است که واحدهای تولیدی یا خدماتی متقاضی علاوه بر داشتن شرایط دریافت گواهینامه 7 مورد شرایط احراز تندیس را نیز دارا باشند.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: بر این اساس، دریافت گواهینامه حداقل در دو سال متوالی، تولید بیش از 80 درصد ظرفیت اسمی، افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید و خدمات با توجه به عملکرد سال گذشته واحد، توسعه کمی و کیفی و نوآوری در خدمات پس از فروش، افزایش سهم هزینه های تحقیق و توسعه نسبت به دوره های قبل و استفاده از طرحهای تحقیقاتی کاربردی در جهت نوآوری، ابداعات به منظور ارتقا کیفیت کالا و خدمات و نیز ارتقای کیفیت کالا یا خدمت مستند به گزارش واحدهای متقاضی و تایید حوزه تخصصی از حمله این شرایط است.

دبیر اجرایی همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: در اولین سال اعطای گواهینامه و تندیس در مجموع 32 شرکت متقاضی بودند که از بین آنها، تنها 7 شرکت حایز شرایط شناخته شدند، به همین ترتیب در سال 81، تعداد 67 متقاضی و 19 منتخب، در سال 82، تعداد 90 متقاضی و 40 منتخب، در سال 83 تعداد 143 متقاضی و 52 منتخب، در سال 84، تعداد 179 متقاضی و 51 منتخب و در سال 85 از بین 201 شرکت متقاضی 40 منتخب برگزیده شدند.

وی ادامه داد: اما از سال 86 از بین 186 شرکت متقاضی 48 واحد منتخب و در نهایت در سال گذشته، از بین 207 شرکت متقاضی، 52 شرکت حایز شرایط دریافت گواهینامه و تندیس شناخته شدند.

یاورزاده در خصوص مزایای دریافت گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان بر این نکته که لازمه این حرکت بنیادی، همکاری مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است، تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: اعتمادسازی و تشویق واحدهای تولیدی به رعایت حقوق مصرف کنندگان، اطمینان مصرف کنندگان برای خرید و مصرف کالاهایی که گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان دارند، تلاش در جهت کاهش قیمت برخی کالاها و خدمات توسط شرکتهای مذکور، جلوگیری از بوجود آمدن انحصار در نحوه قیمت گذاری شرکتهایی که به صورت صنفی اقدام به تعیین قیمتها می کنند و نیز رعایت حقوق اولیه مصرف کنندگان توسط شرکتهای منتخب و متقاضی از جمله مزایای دریافت این گواهینامه است.