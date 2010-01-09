به گزارش خبرنگار مهر، آغاز دوباره لیگ پس از 16 روز تعطیلی، برتری 3 بریک مقابل سنگاپور و صعود به جام ملتهای 2011 آسیا، شایعه برکناری افشین قطبی، دغدغه های آینده فوتبال، احتمال عزل مسعود عنایت، عضویت کفاشیان در فیفا و ... . اینها همه از اتفاقات و اخبار مهم فوتبال ایران طی روزهای اخیر است اما درجه اهمیت هیچ کدام از آنها به اندازه بازگشت علی دایی به لیگ برتر نیست.

هشتم فروردین ماه سال 88 آخرین روزی بود که علی دایی در میدان فوتبال دیده شد. پس از باخت ایران به عربستان، فدراسیون فوتبال او را برکنار کرد و همین برکناری زمینه انزوای دایی از فوتبال ایران را فراهم آورد. دایی پس از 287 روز دوری از فوتبال ایران از شنبه به میدان باز می گردد اما نه در جامه سرمربی سایپا یا تیم ملی. او امروز سرمربی پرسپولیس است.

دایی پرسپولیس را با 33 امتیاز در رده سوم جدول لیگ برتر از کرانچار تحویل گرفته است و از قضا در نخستین گام با ذوب آهن روبه‌رو می شود. حریف اصفهانی که با 40 امتیاز جایگاه دوم جدول را در اختیار دارد یکی از حریفان مستقیم پرسپولیس در بالای جدول است و برتری در این بازی می تواند تیم دایی را امیدوار به صعود به رده‌های بالایی جدول کند. باید دید شوک وارده به تیم پرسپولیس چقدر کارگر است و آیا آمدن سرمربی جدید این تیم را متحول کرده است یا نه.

بازی فردا برای دایی و تیمش اهمیت زیادی دارد. این بازی اگر با پیروزی سرخپوشان همراه شود، علاوه بر نزدیک کردن این تیم به رده دوم جدول، شروعی رویایی را برای دایی رقم می زند که این روزها حمایت هواداران پرسپولیس را نیاز دارد. پیروزی و صعود به ردههای بالای جدول تنها راه آشتی هواداران با پرسپولیس است و کاشانی حتما با آگاهی از این موضوع دست به تغییر و تحول در تیمش زده است.

ذوب آهن هر چند در خانه حریف بازی می کند اما تیم قدرتمند و آماده ای را در اختیار دارد و می تواند روز سختی را برای پرسپولیس رقم بزند.

برنامه دیدارهای هفته بیست و دوم مسابقات لیگ برتر به شرح زیر است:

شنبه - 19/10/88

* پرسپولیس - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: رسول فروغی و مسعود فرح نیا، داور چهارم: حسین زرگر، ناظر: منوچهر نظری

یکشنبه - 20/10/88

* استیل آذین تهران - راه آهن شهرری، ساعت 14:30، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: بهرام نقوی و حمید غمزه، داور چهارم: موسی الرضا ارغوانی، ناظر: حسین عسگری

* مس کرمان - صبای قم، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: حسین نیکوزاده، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و حسن یوسفی، داور چهارم: محمدرضا خداپرست، ناظر: سعید بطحایی

* ابومسلم خراسان - شاهین بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و سجاد طوری، داور چهارم: علیرضا اکرمی، ناظر: حاتم بک پور

* استقلال اهواز - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: محمدرضا اکبریان، کمک‌ها: رضا سخندان و مجید شمس، داور چهارم: محمد کمانی، ناظر: ایرج نظری

* ملوان بندرانزلی - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

داور: محمدحسین اسدی، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و بابک عباسقلی، داور چهارم: علیرضا شیخی، ناظر: بهرام مهرپیما

* تراکتورسازی تبریز - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: تورج حق وردی، کمک‌ها: سعید زارع و مصطفی فراهانی، داور چهارم: سیدمهدی سیدعلی، ناظر: فریدون اصفهانیان

* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: داوود رفعتی و بابک داوری، داور چهارم: آرش خرمیان، ناظر: نادر جعفری

* سایپا کرج - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: مرتضی کریمی و سعید علی نژادیان، داور چهارم: رضا کرمانشاهی، ناظر: غلامرضا بهروان

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان 43 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- ذوب آهن 40 امتیاز

3- پرسپولیس 33 امتیاز - تفاضل گل 7+

4- پیکان قزوین 33 امتیاز - تفاضل گل 5+

-----------------------------------------

16- فولادخوزستان 19 امتیاز - تفاضل گل 4-

17- راه آهن شهرری 19 امتیاز - تفاضل گل 10-

18- ابومسلم مشهد 14 امتیاز