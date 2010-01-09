همایش بین المللی گویشهای مناطق کویری ایران در سمنان برگزار می شود

عصمت اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این همایش در سال 89 باهمکاری سازمانهای مختلف در سمنان برگزار می شود .

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان افزود: این همایش از همکاری های علمی دانشگاه های اپسلای سوئد، دمشق - سوریه، راجیو گاندی هند و سنت جورج انگلستان برخوردار خواهد بود.

به گفته وی، همکاری دانشگاه های خارجی با دانشگاه سمنان بر اساس تفاهمنامه های علمی فرهنگی میان دانشگاه سمنان و برخی دانشگاه های خارجی انجام می پذیرد.

وی با اشاره به اینکه سال 2010 میلادی به عنوان سال زبانها و گویشها اعلام شده است، گفت: برگزاری این همایش به تصویب شورای فرهنگ عمومی استان سمنان رسیده است.

اسماعیلی یادآور شد: پوستر این همایش و محورهای علمی آن از طریق وب سایت دانشگاه سمنان در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت .

وی حفظ زبان را وظیفه گویش وران منطقه ای دانست و گفت: از بین رفتن زبانها موجب از بین رفتن چندگانگی میراث فرهنگی می شود.

عصمت اسماعیلی سمنان را "سرزمین گویش ها" و زبان سمنانی را از زبان های کهن ایرانی عنوان کرد.