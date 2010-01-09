به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه شعر "آن‌ها" که شامل جدیدترین سروده‌های فاضل نظری می شود و چندی پیش برگزیده نهمین دوره جایزه کتاب فصل در بخش شعر شد به چاپ هفتم می رسد.

"آن‌ها" برای اولین بار در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تهران منتشر شد و در همان روزهای اول به دلیل استقبال زیاد مخاطبان به چاپ دوم رسید.

فاضل نظری چندی پیش درباره نگاهش به موضوع غم در مجموعه "آن‌ها" گفته بود : من تعریف ویژه‌ای برای غم قایلم. غم می‌تواند موتور محرکی برای آغاز حرکت انسان باشد و دقیقا در مقابل یاس قرار دارد چرا که یاس انسان را به پوچی می‌کشاند. در شعر عاشقانه هم گریزی از غم نیست. این در حالی است که وقتی غمها به پوچی نظر نداشته باشند می‌توانند کارکردی فعال و مهم پیدا کنند.

وی البته درباره مجموعه "آن‌ها" این‌گونه توضیح داده بود: کتاب سوم من نسبت به کتابهای گذشته دارای شادی و ابتهاج بیشتری است ولی در مجموع ارزیابی من از مجموعه این است که غم جانمایه آن نیست.

"گریه‌های امپراتور" مجموعه شعر دیگری از فاضل نظری است که سوره مهر همراه با چاپ جدید "آن‌ها" چاپ دهم آن را ارائه می کند.

"گریه های امپراطور" مجموعه ای شامل 38 سروده از شاعر است اما شعر "گریه های امپراطور" در این مجموعه دیده نمی‌شود و این شعر در مجموعه شعر "اقلیت" از همین شاعر ارائه شده که این امر بر اساس قراردادی که شاعر با خود دارد صورت گرفته است.

اشعار این مجموعه در قالب غزل است البته شاعر سعی کرده که روایت تازه ای از غزل کهن فارسی داشته باشد و همان تصور و تصویر واقعی غزل را به مفهوم واقعی ارائه دهد.

انتشار چاپهای هفتم و دهم آن‌ها و گریه‌های امپراطور در حالی صورت می گیرد که تنها یک ماه از انتشار چاپهای قبلی این دو کتاب می گذرد.

این دو مجموعه در کنار مجموعه دیگر فاضل نظری یعنی اقلیت سه گانه شعری این شاعر را تشکیل می‌دهند که در قالب یک مجموعه سه جلدی توسط سوره مهر منتشر شده است.