آغاز اولین خورشیدگرفتگی حلقوی سال تا 6 روز دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، تا اولین خورشید گرفتگی سال جدید میلادی تنها 6 روز دیگر باقی مانده است. این کسوف که خورشیدگرفتگی حلقوی خواهد بود در مسیری 300 کیلومتری از آفریقای مرکزی اقیانوس هند و غرب آسیا قابل مشاهده بوده و در مناطقی مانند اروپای شرقی، آفریقا، آسیا و اندونزی به شکل خورشیدگرفتگی جزئی دیده خواهد شد.

مسیر این خورشید گرفتگی از غربی ترین بخش آفریقای مرکزی آغاز شده و به دلیل اینکه از دو روز قبل از آن ماه در حد اعلی درجه خود قرار دارد، این پدیده در فاصله زیادی از زمین قرار گرفته و به همین دلیل محدوده بزرگی از زمین را تحت پوشش خود قرار می دهد.

بیشترین حد خورشید گرفتگی حلقوی در زمانی رخ می دهد که بزرگی آن به 0.9190 برسد و در این لحظه طول مدت خورشید گرفتگی 11 دقیقه و 8 ثانیه بوده و خورشید در زاویه 66 درجه بر فراز افق قرار گرفته است انتظار نمی رود چنین خورشیدگرفتگی طولانی مدتی طی هزار سال آینده دوباره رخ دهد.

این خورشیدگرفتگی بیست و سومین خورشید گرفتگی از گروه ساروس 141 است، این گروه از گرفتگی های آسمانی با سری 6 تایی از خورشید گرفتگی های جزئی از 19 می 1613 آغاز شد، اولین خورشید گرفتگی حلقوی این گروه با مدت زمان چهار دقیقه در 4 آگوست 1739 رخ داد و پس از آن خورشید گرفتگی های دیگر این گروه تمامی حلقوی بودند با این تفاوت که مدت زمان آنها به تدریج افزایش پیدا کرد تا جایی که طولانی ترین خورشید گرفتگی هزاره دوم در 14 دسامبر 1955 با مدت 12 دقیقه و 9 ثانیه رخ داد.

بر اساس گزارش ناسا، در سال 2010 آسمان به طور کلی میزبان چهار گرفتگی، دو خورشید گرفتگی و دو ماه گرفتگی خواهد بود که اولین آن 6 روز دیگر رصد خواهد شد. اولین ماه گرفتگی جزئی در 26 ژوئن 2010، اولین خورشید گرفتگی کامل در 11 جولای و اولین ماه گرفتگی کامل در 21 دسامبر سال جاری میلادی رخ خواهند داد.