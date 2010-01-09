20 روستای اولین شهر نفتی خاورمیانه دارای جاده ارتباطی شدند

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به خبرنگار مهر در این شهر گفت: با تعریف پروژه ای با عنوان جاده دسترسی به چاه های منطقه چوب سرخ، اهالی 20 روستای بخش مرکزی شهرستان مسجدسلیمان پس از سالها محرومیت، از داشتن جاده دسترسی استاندارد بهره مند شدند.



غلامحسین بابادی افزود: این پروژه که در قالب پروژه ای با نام جاده دسترسی به چاه های چوب سرخ تعریف شده از جمله پروژه های عمرانی و عام المنفعه این شرکت برای زدودن چهره فقر و محرومیت از چهره این شهر نفتی است.

وی خاطر نشان کرد: این جاده با طول 6 کیلومتر و عرض 7هفت متر و با احداث 6 دهانه پل به صورت استاندارد و با روکش آسفالت گرم با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد و 487 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت ملی نفت ایران احداث شده است.



بابادی تصریح کرد: با احداث این جاده دسترسی رفت و آمد روستاییان به مراکز بهداشتی، درمانی، رفاهی، فرهنگی و خدماتی شهر مسجدسلیمان به آسانی و با صرف کوتاهترین زمان انجام می شود.



شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در راستای تأکیدات مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، 120 پروژه عمرانی و عام المنفعه را با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد تومان برای زدودن چهره فقر و محرومیت از اولین شهر نفتی و صنعتی خاورمیانه و ایران تعریف کرده و به مرحله اجرا درآورده است.